Pakistan "ölü Doğum" Oranında Dünya Birincisi

PAKİSTAN'IN, 2015'TE DÜNYADA ÖLÜ DOĞUM ORANININ EN YÜKSEK ÜLKE OLDUĞU BİLDİRİLDİ

Pakistan'ın, 2015'te dünyada ölü doğum oranının en yüksek ülke olduğu kaydedildi. İngiltere merkezli The Lancet sağlık dergisinin yaptığı araştırmaya göre, dünya genelinde 2015 yılında ortalama her bin hamilelikten yüzde 18,4'ü ölü doğumla neticelendi. Ölü doğumların yüzde 98'i düşük ve orta gelirli ülkelerde görüldü.

Araştırmaya göre, Pakistan'da da 2015'te, her bin hamileliğin yüzde 43,1'i ölü doğumla sonuçlandı.

Bu oranla, 186 ülke içerisinde en fazla ölü doğumun yaşandığı ülke olan Pakistan, son 10 sırada yer alan diğer ülkeler Nijerya, Çad, Nijer, Gine-Bissau, Somali, Cibuti, Orta Afrika Cumhuriyeti, Togo ve Mali'den daha kötü bir tablo çizdiğini gösterdi.

Ölü doğum, bebeğin, anne adayının gebeliğinin son 3 ayında hayatını kaybetmesi anlamına geliyor.