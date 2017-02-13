Pakistan'ın Lahor Kentinde Patlama: 10 Ölü, 30 Yaralı

PAKİSTAN’IN EN KALABALIK EYALETİ PENCAP'IN BAŞKENTİ LAHOR'DA MEYDANA GELEN PATLAMADA İLK BELİRLEMELERE GÖRE, EN AZ 10 KİŞİ ÖLDÜ, 30 KİŞİ YARALANDI

Pakistan’ın en kalabalık eyaleti Pencap'ın başkenti Lahor'da meydana gelen patlamada ilk belirlemelere göre, en az 10 kişi öldü, 30 kişi yaralandı.

Pakistan emniyet kaynaklarından yapılan açıklamada, kentteki Pencap meclis binası yakınlarındaki Mall Caddesi'nde yapılan bir protesto esnasında patlama meydana geldiği belirtildi.

Yüzlerce ilaç üreticisi ve kimyagerin düzenlediği protesto esnasında, yakınlardaki bir araçta meydana gelen patlama sonucu, en az 10 kişinin öldüğü, 30 kişinin yaralandığı bildirildi.

Olay yerine çok sayıda ambulans ve ilk yardım ekibi sevk edilirken, yaralılar, çevre hastanelere sevk edildi.