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Pakistan Federal Ve Eyalet Meclis Seçimlerinin Sonuçları Açıklandı!

Pakistan Seçim Komisyonu (ECP), 25 Temmuz'da yapılan federal ve eyalet meclisleri seçimlerine ilişkin kesin olmayan sonuçları açıkladı.

Pakistan Federal Ve Eyalet Meclis Seçimlerinin Sonuçları Açıklandı!

Pakistan Seçim Komisyonu (ECP), 25 Temmuz'da yapılan federal ve eyalet meclisleri seçimlerine ilişkin kesin olmayan sonuçları açıkladı.

28 Temmuz 2018 Cumartesi 12:18
Pakistan Federal Ve Eyalet Meclis Seçimlerinin Sonuçları Açıklandı!

Pakistan Seçim Komisyonu (ECP), 25 Temmuz'da yapılan federal ve eyalet meclisleri seçimlerine ilişkin kesin olmayan sonuçları açıkladı.
Seçimden yaklaşık 55 saat sonra ECP'den yapılan açıklamaya göre, Pakistan Adalet Hareketi (PTI) 272 sandalyesi seçimle belirlenen Pakistan Ulusal Meclisinde (NA) 116 sandalye kazandı. PTI'yı, 64 sandalye kazanan Pakistan Müslüman Ligi - Navaz (PML-N) ve 43 sandalye kazanan Pakistan Halk Partisi (PPP) takip etti.
Mecliste yer alan diğer partiler ise şu şekilde sıralandı:
"Birleşik Eylem Hareketi (MMA) 13, Birleşik Halk Hareketi (MQM) 6, Pakistan Müslüman Ligi-Kaidi Azam Grubu (PML-Q) 4, Belucistan Avami Partisi (BAP) 4, Belucistan Ulusal Partisi (BNP) 2, Büyük Demokratik İttifak (GDA) 2, Avami Müslüman Ligi (AML) 1, Avami Ulusal Partisi (ANP) 1, Cumhuriyetçi Ulusal Parti (JNP) 1, bağımsızlar 13."
ECP'nin kesin olmayan sonuçları açıklamasıyla, milletvekili adaylarının ölümü nedeniyle seçimin ertelendiği 2 bölge dışında 272 sandalyeden 270'inin sahibi belli oldu.
PENCAP'TA YARIŞI PML-N KAZANDI
ECP, eyalet meclisleri seçimlerine ilişkin kesin olmayan sonuçları da açıkladı.
Ülkenin en büyük eyaleti Pencap'ta PTI ve PML-N arasında kıran kırana süren yarışı 6 sandalye farkla PML-N kazandı. Bu eyalet meclisinde yer alan 297 sandalyeden 129'unu PML-N, 123'ünü de PTI aldı. Pencap eyaletini bir önceki dönemde de PML-N yönetmişti. 
Federal meclis seçimlerinin galibi PTI, eyalet meclislerinden sadece Hayber Pahtunhva'da yarışı önde tamamladı. PTI, 97 üyesi halk tarafından seçilen eyalet meclisinin 65 sandalyesini kazandı. PTI'yı 10 sandalye alan MMA takip etti. PTI, bu eyalette ikinci defa iktidara gelmiş oldu.
Ülkenin güneyindeki Sindh eyaletinde seçimin kazananı PPP oldu. 129 üyesi halk tarafından seçilen eyalet meclisinde PPP 76, PTI 23 sandalyeye sahip oldu.
En küçük eyalet olan Belucistan'da ise halk tarafından seçilen 50 sandalyenin 15'ini yeni kurulan BAP kazandı. BAP'ı 9 sandalye kazanan MMA takip etti.
SONUÇLARA İTİRAZLAR DEVAM EDİYOR
Ülke genelinde 25 Temmuz günü yapılan seçim sonuçlarının açıklanmaya başlamasıyla PTI dışındaki partilerden itiraz açıklamaları gelmeye başladı.
Son olarak dün İslamabad'da MMA ve PML-N öncülüğünde toplanan Tüm Partiler Konferansı, sonuçlara itiraz edeceklerini ve seçimin yenilenmesi için ülke genelinde protestolar yapılacağını açıkladı.
Tüm Partiler Konferansına katılmayan ancak Karaçi'de açıklama yapan PPP lideri Bilaval Butto Zerdari ise seçim sonuçlarını meclis açılınca genel kurul gündemine getireceklerini söyledi.
Seçim günü oyların sayım işlemlerine geçilmesinin ardından da itirazlar gelmişti.
PML-N ve MMA başta olmak üzere birçok parti, parti görevlilerinin oy sayım işlemlerine alınmadığını ya da oyların sayıldığı yerlerden asker tarafından çıkarıldığını iddia etmişti.
Seçimin bir gün sonrasında basın açıklaması yapan PTI lideri İmran Han ise tüm partilere seslenerek hükümeti kurduğunda bu iddiaların hepsini araştıracakları sözünü vermişti.
Partiler seçimin şeffaf ve tarafsız bir biçimde yapılmadığını, ordunun PTI'nın kazanması için çalıştığını iddia ediyor.
 

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Son Güncelleme: 28.07.2018 15:23
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