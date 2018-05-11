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Pakistan'dan Amerikalı Diplomatlara Seyahat Sınırlaması!

ABD'deki Pakistanlı diplomatlara seyahat sınırlaması getirilmesi üzerine Pakistan Dışişleri Bakanlığı da aynı kararı ülkedeki Amerikalı diplomatlar için aldı.

Pakistan'dan Amerikalı Diplomatlara Seyahat Sınırlaması!

ABD'deki Pakistanlı diplomatlara seyahat sınırlaması getirilmesi üzerine Pakistan Dışişleri Bakanlığı da aynı kararı ülkedeki Amerikalı diplomatlar için aldı.

11 Mayıs 2018 Cuma 13:37
Pakistan'dan Amerikalı Diplomatlara Seyahat Sınırlaması!

ABD'deki Pakistandiplomatlara seyahat sınırlaması getirilmesi üzerine Pakistan Dışişleri Bakanlığı da aynı kararı ülkedeki Amerikalı diplomatlar için aldı.
Amerikalı diplomatların nisanda İslamabad'da karıştığı iki trafik kazasıyla gerilen ilişkilerde ABD tarafından 1 Mayıs'ta uygulanması planlanan seyahat sınırlaması bugün yürürlüğe girdi. 
Sınırlamayla Pakistanlı diplomatlar ve ailelerinin, görev yaptıkları şehirlerin 25 mil dışına çıkmadan en az 5 gün önce yetkilileri bilgilendirmesi gerekiyor. 
Diplomatik İlişkiler Hakkında Viyana Sözleşmesi'nin 27. maddesine göre alınan karar, belirli durumlarda havalimanı, liman ve sınırlarda aranma, eşyalarının x-ray cihazlarından geçirilmesi gibi tedbirlere de imkan sağlıyor.
ABD'nin sınırlandırma kararının ardından Pakistan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, aynı seyahat sınırlaması Pakistan'daki Amerikalı diplomatlara da getirilecek. Pakistan'ın aldığı karara göre, ABD diplomatik misyonlarında kullanılan araçların camları filmli olamayacak. Bununla birlikte misyon binaları içinde telsiz kullanımı da izne tabi olacak. Diplomatik plakası bulunmayan araçların kullanılmasına yasak getirilirken kiralık araçlarda diplomatik plaka bulundurulması da yasaklanıyor. 
Amerikalı diplomatlar kendi pasaportlarına kaydedilmemiş cep telefonu da kullanamayacak. 
ASKERİ ATAŞEYE PAKİSTAN'DAN ÇIKIŞ YASAĞI 
İslamabad Yüksek Mahkemesi de nisanda kırmızı ışıkta geçerek çarptığı motosikletteki kişinin ölümüne sebep olan ABD'nin İslamabad'daki Savunma ve Hava Ataşesi Joseph Emanuel Hall'un adının Çıkış Kontrol Listesi'ne alınmasına karar verdi.
Hall'un ülkeden çıkmasını engelleme adına alınan karar, diplomatik dokunulmazlığın kaldırılması halinde ataşenin yargılanabileceği anlamına geliyor.
Hall ile ilgili İçişleri Bakanlığına gönderilen karar 2 hafta içinde uygulanacak. 
 

Son Güncelleme: 11.05.2018 17:29
Anahtar Kelimeler:
PakistanABDDiplomatSeyahatKISITLAMASI
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