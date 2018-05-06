Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 25°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
102599
ALTIN
178.629
DOLAR
4.2212
STERLİN
5.7123
EURO
5.0509
Kaçak olarak güneye geçmeye çalıştı
KAÇAK OLARAK GÜNEYE GEÇMEYE ÇALIŞTI
Bir mülteci dramı daha
BİR MÜLTECİ DRAMI DAHA
Girne'de fuhuş operasyonu
GİRNE'DE FUHUŞ OPERASYONU
Serdarlı-Lefkoşa yolunda kaza: “4 yaralı”
4 KİŞİ YARALANDI
banner256

Pakistan'daki Maden Kazası…ölü Sayısı 23’e Çıktı...

Pakistan'ın Kuetta şehrinde madende yaşanan göçükte ölü sayısı 23'e çıktı. 

Pakistan'daki Maden Kazası…ölü Sayısı 23’e Çıktı...

Pakistan'ın Kuetta şehrinde madende yaşanan göçükte ölü sayısı 23'e çıktı. 

06 Mayıs 2018 Pazar 12:47
Pakistan'daki Maden Kazası…ölü Sayısı 23’e Çıktı...

Pakistan'ın Kuetta şehrinde madende yaşanan göçükte ölü sayısı 23'e çıktı. 
Belucistan eyaletinin başkenti Kuetta'daki bir kömür madeninde dün gece meydana gelen metan gazı patlamasına ilişkin açıklama yapan maden müfettişi İftihar Ahmet, göçük oluşan iki farklı noktanın birinden dünkü kurtarma çalışmaları sonucunda 16 madencinin cansız bedenine ulaşıldığını kaydetti.
Bugün de devam eden kurtarma faaliyetlerinde 7 madencinin cesedinin tespit edildiğini belirten Ahmet, çalışmaların sona erdiğini söyledi.
Pakistan medyasında yer alan haberlere göre, patlama yaşandığı vardiya saatinde madende 25 ila 30 işçi bulunuyordu. 
Kuetta'daki madenlerde gerekli güvenlik tedbirleri alınmadığı için sık sık kazalar yaşanıyor.
 

Son Güncelleme: 06.05.2018 16:00
Anahtar Kelimeler:
PakistanMadenKazası
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Afganistan'da Patlama: 7 Ölü!
Afganistan'da Patlama: 7 Ölü!
"Lübnan'da Oy Verme İşlemi Başladı"
"Lübnan'da Oy Verme İşlemi Başladı"
Irak Savaş Uçakları, Suriye'de DEAŞ Mevzilerini Bombaladı...
Irak Savaş Uçakları, Suriye'de DEAŞ Mevzilerini Bombaladı...
Kamboçya'da Sudan Zehirlendiği Düşünülen 10 Kişi Öldü!
Kamboçya'da Sudan Zehirlendiği Düşünülen 10 Kişi Öldü!
Afganistan'da Emniyet Müdürünün Evine Saldırı...
Afganistan'da Emniyet Müdürünün Evine Saldırı...
Cengiz Ünder’in dudak uçuklatan değeri!
Cengiz Ünder’in dudak uçuklatan değeri!
Paris Hilton’un müstehcen fotoğrafları çalındı
Paris Hilton’un müstehcen fotoğrafları çalındı
Meksika'da kamyonette 9 ceset bulundu
Meksika'da kamyonette 9 ceset bulundu
Mehmet Öz Trump'a bağlı sağlık konseyine giriyor
Mehmet Öz Trump'a bağlı sağlık konseyine giriyor
Libya'nın Sebha kentindeki çatışmalarda 18 kişinin öldüğü, 86 kişinin yaralandığı bildirildi
Libya'nın Sebha kentindeki çatışmalarda 18 kişinin öldüğü, 86 kişinin yaralandığı bildirildi

banner253

banner211

banner226

banner276

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim