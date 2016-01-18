Pakistan'da Youtube Yasağı Kalkıyor



Pakistanlı yetkililerin Google yöneticileriyle yaptıkları "başarılı düzenlemeler"in ardından ülkede üç yıl süren YouTube yasağının kalktığı bildirildi.

Pakistan İletişim Bakanlığından bir yetkili, AA muhabirine yaptığı açıklamada, video paylaşım sitesi YouTube'un, bundan böyle "Pakistan versiyonu" ile yayında olacağını söyledi.

Yetkili, ayrıca, yerel versiyonda "dine hakaret" içeren paylaşımların engellenmesi konusunda Google ile anlaşmaya varıldığını ifade etti.

Pakistan, 2012'de alınan yargı kararıyla ülkede YouTube'un yasaklanmasına karar vermişti. Karara gerekçe olarak da dünyada Müslümanların yoğun tepkisine yol açan bir filmin sitede yer alması gösterilmişti.

Öte yandan, Google tarafından henüz konuya ilişkin açıklama yapılmadı.