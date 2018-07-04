Pakistan'da seçim bürosuna el bombalı saldırı

Pakistan Takrik-i İnsaf Partisi milletvekili adayı Malik Aurangzeb'in seçim bürosuna el bombası atıldı.



Kuzey Veziristan'da Afganistan sınırındaki NA-48 seçim bölgesinde, vekil adayı Aurangzeb'in konuşma yaptığı sırada kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce düzenlenen el bombalı saldırıda ilk belirlemelere göre 10 kişi yaralandı.



Pakistan medyasına dün akşam açıklama yapan polis kaynakları, saldırının yaklaşık 150 kişinin katıldığı seçim ofisi açılışında yaşandığını ve yaralıların da çevredeki sağlık kuruluşlarına kaldırıldığını söyledi.



Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.



