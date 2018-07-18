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Pakistan'da Pazar Yerinde Yangın... 100'den Fazla Tezgah Yandı!

Pakistan'ın başkenti İslamabad'daki Sista pazarında çıkan yangında 100'den fazla tezgah kullanılamaz hale geldi.

Pakistan'da Pazar Yerinde Yangın... 100'den Fazla Tezgah Yandı!

Pakistan'ın başkenti İslamabad'daki Sista pazarında çıkan yangında 100'den fazla tezgah kullanılamaz hale geldi.

18 Temmuz 2018 Çarşamba 11:27
Pakistan'da Pazar Yerinde Yangın... 100'den Fazla Tezgah Yandı!

Pakistan'ın başkenti İslamabad'daki Sista pazarında çıkan yangında 100'den fazla tezgah kullanılamaz hale geldi.
İslamabad'da belediye hizmetlerini sunan Başkent Geliştirme Otoritesinden (CDA) yapılan açıklamada yangın, pazar yerine elektrik sağlayan bir aküde meydana gelen arıza nedeniyle başladı.
Rüzgarın da etkisiyle tüm pazar yerini saran yangına 20 itfaiye aracıyla müdahale edildi. 
Ulusal Afet Yönetimi Otoritesi (NDMA), Deniz Kuvvetleri Komutanlığına bağlı su tankerleri ve itfaiye araçları da söndürme çalışmalarına destek verdi. 
CDA, yaklaşık 1,5 saat sonra kontrol altına alınan yangında 100'den fazla tezgahın yandığını açıkladı. 
Çoğunlukla kıyafet ve ev tekstili gibi kolay alev alacak ürünlerin satıldığı pazarda çıkan yangında ölen ya da yaralanan olmadı. 
CDA ve İslamabad Polisi, yangınla ilgili soruşturma başlattı. 
Ağustos ayında aynı pazar yerinde çöplerin tezgahlara yakın bir yerde yakılması üzerine yangın çıkmış ve binin üzerinde tezgah yanmıştı.
 


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Son Güncelleme: 18.07.2018 14:48
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