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Pakistan'da oy verme işlemi sona erdi

Pakistan'da 5 yıl boyunca yasama görevini yürütecek Pakistan Ulusal Meclisi (NA) ve 4 eyalet meclisi üyelerinin belirlenmesi için düzenlenen seçimde oy kullanma işlemi sona erdi.

Pakistan'da oy verme işlemi sona erdi

Pakistan'da 5 yıl boyunca yasama görevini yürütecek Pakistan Ulusal Meclisi (NA) ve 4 eyalet meclisi üyelerinin belirlenmesi için düzenlenen seçimde oy kullanma işlemi sona erdi.

25 Temmuz 2018 Çarşamba 20:09
Pakistan'da oy verme işlemi sona erdi

Pakistan'da oy verme işlemi sona erdi

Pakistan'da 5 yıl boyunca yasama görevini yürütecek Pakistan Ulusal Meclisi (NA) ve 4 eyalet meclisi üyelerinin belirlenmesi için düzenlenen seçimde oy kullanma işlemi sona erdi.

Pakistan'da ülke genelinde kurulan 85 bini aşkın sandıkta yerel saatle 08.00'de başlayan oy verme işlemi tamamlandı.Oy verme saati tamamlandığı halde sandık başında ya da oy kullanma merkezlerinin içinde bekleyen seçmenler, sayıları belirlendikten sonra oylarını kullanabilecek ancak içeriye yeni seçmen alınmayacak.

Oy sayımına, bekleyen seçmenlerin oylarını vermesiyle geçilecek.

Seçim devam ederken Kuetta kentinde gerçekleşen intihar saldırısında en az 31 kişi hayatını kaybetti. Bunun dışında ülkede seçim, çoğunlukla sorunsuz tamamlanırken çeşitli kentlerde parti taraftarları arasında çıkan kavgalarda 2 kişi öldü, en az 15 kişi de yaralandı.

Bazı bölgelerde teknik imkanlar nedeniyle oy kullanma işlemlerine ara verildi. Karaçi'de ise biri kadın 7 kişi, hile yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alındı. Pakistan Seçim Komisyonu (EC) gün boyu kendilerine gelen şikayet sayısını 600 olarak açıkladı.

Hoghanvali kentinde ise 799 kadın seçmenden hiçbiri oy kullanmaya gitmedi. Aynı kentte kadınlar daha önceki seçimlerde de oy kullanmamıştı.

Faysalabad'da ise beklenenin üzerinde kadın katılımı dolayısıyla kadınlara özel sandıklarda kuyruklar oluştu. Bazı okulların çevresindeki yollara kadar uzayan kuyruklar nedeniyle yollar trafiğe kapandı.

Seçmen sayısı 105 milyonu aşan ülkede yerel medya, katılımın çok yüksek olduğunu hatta yüzde 55 katılımın sağlandığı 2013 seçimlerinden çok daha fazla gerçekleştiğini belirtti.

İktidar olma yarışı

Ülkede başbakan NA üyeleri arasından seçiliyor. Teamüller gereği bu kişi en yüksek oyu alan partinin lideri oluyor. Bugünkü seçimde iktidar yolunda üç parti ve bir ittifak öne çıkıyor.

Anketlere göre seçim, hapisteki eski Başbakan Navaz Şerif'in partisi Pakistan Müslüman Ligi-Navaz (PML-N) ile İmran Han'ın partisi Pakistan Tahrik-i İnsafı (Pakistan Adalet Hareketi - PTI) arasında geçiyor.

Suikasta uğrayan eski Başbakan Benazir Butto'nun oğlu Bilaval Butto Zerdari'nin Pakistan Halk Partisi (PPP) ile dini grupların ittifakı olan Muttahida Meclis-i Amal ittifakı'nın (Birleşik Eylem Konseyi-MMA) ise sandıktan koalisyon çıkması halinde kilit partiler rolünü üstlenmesi bekleniyor.

Kampanya sürecine kan bulaştı

Pakistan'da kampanya sürecine terör saldırıları damga vurdu. Temmuz ayında adaylara, mitinglere, sandıklara ve parti ofislerine 12 terör saldırısı düzenlendi.

Sandıkların kurulmasına saatler kala Milli Müslüman Ligi (MML) adayı Faysal Nedim'in seçim ofisine el bombalı saldırı oldu. Saldırıda Nedim ve şoförü yaralandı.

Seçim devam ederken Kuetta kentinden intihar saldırısı haberi geldi. 13 Temmuz'da yaşanan ve 150 kişinin hayatını kaybettiği Mastung saldırısı ise seçim sürecinin en kanlısı oldu.

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