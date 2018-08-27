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Pakistan'da Muhalefetten 2 Cumhurbaşkanı Adayı

Pakistan'da cumhurbaşkanı adaylığı konusunda uzlaşamayan muhalefet partilerinden Pakistan Halk Partisi (PPP) üyesi Aitzaz Ahsan ile Birleşik Eylem Hareketi (MMA) lideri Mevlana Fazlurrahman olmak üzere iki aday çıktı.

Pakistan'da Muhalefetten 2 Cumhurbaşkanı Adayı

Pakistan'da cumhurbaşkanı adaylığı konusunda uzlaşamayan muhalefet partilerinden Pakistan Halk Partisi (PPP) üyesi Aitzaz Ahsan ile Birleşik Eylem Hareketi (MMA) lideri Mevlana Fazlurrahman olmak üzere iki aday çıktı.

27 Ağustos 2018 Pazartesi 09:57
Pakistan'da Muhalefetten 2 Cumhurbaşkanı Adayı

Pakistan'da cumhurbaşkanı adaylığı konusunda uzlaşamayan muhalefet partilerinden Pakistan Halk Partisi (PPP) üyesi Aitzaz Ahsan ile Birleşik Eylem Hareketi (MMA) lideri Mevlana Fazlurrahman olmak üzere iki aday çıktı.
Ülkede 4 Eylül'de yapılacak cumhurbaşkanı seçimi öncesi 3 parti adaylarını açıkladı.
İktidardaki Pakistan Adalet Hareketi (PTI), Pakistan Ulusal Meclisi Üyesi Arif Alvi'yi aday göstereceğini duyurdu.
Muhalefet partileri ise ortak cumhurbaşkanı adayı çıkarma kararı aldıysa da uzlaşma sağlanamadığı için iki aday çıkardı.
Tüm muhalefet partilerinin ortak aday üzerinde uzlaşması için, ana muhalefet partisi Pakistan Müslüman Ligi - Navaz (PML-N) ile Pakistan Halk Partisi (PPP) arasında yapılan görüşmelerden bir sonuç çıkmayınca PPP dışındaki partiler ortak aday gösterme kararı aldı.
Meclis içinde ve dışında bulunan 11 partiden oluşan muhalefet ittifakı, Birleşik Eylem Hareketi (MMA) lideri Mevlana Fazlurrahman'ı cumhurbaşkanı adayı gösterme konusunda uzlaştı.
Fazlurrahman, parlamentonun alt kanadındaki PML-N, MMA ve Avami Ulusal Partisi (ANP), üst kanat ile eyalet meclislerinde yer alan Pahtunhva Milli Avami Parti (PKMAP) ve Ulusal Parti'nin ortak adayı olarak gösterildi.
PPP ise Aitzaz Ahsan'ı aday gösterdi.
Buna göre seçimde Arif Alvi, Mevlana Fazlurrahman ve Aitzaz Ahsan yarışacak.
Pakistan Seçim Komisyonu (ECP) 30 Ağustos'ta kesin aday listesi ile adaylığı düşürülenleri açıklayacak. Seçim, 4 Eylül saat 10.00 ile 16.00 arasında federal meclis, senato ve 4 eyalet meclisinde aynı anda yapılacak.
Normal şartlarda en geç 8 Ağustos'ta yapılması gereken seçim, görev başında bir meclis bulunmadığı için ertelenmişti. 
Anayasaya göre, parlamento seçimlerinin bir ay sonrası ya da cumhurbaşkanının görev süresinin bitiminden bir ay önce yapılması gereken seçim, görevde bir meclis bulunmadığı zaman ertelenebiliyor.
Pakistan'da cumhurbaşkanı olmak için 45 yaşını küçük olmama ve Müslüman olma şartı bulunuyor.
Yürütme görevine sahip olan cumhurbaşkanı, 5 yıl süreyle seçiliyor ve devleti temsil ediyor.
Cumhurbaşkanı seçimi, parlamentonun alt ve üst kanadının yanı sıra 4 eyalet meclisinde aynı anda yapılıyor.

Seçimde yarışan iki aday varsa her bir parlamentoda kullanılan oyların en az yüzde 50+1'ini alan kişi cumhurbaşkanı seçiliyor. Aday sayısı 2'nin üzerinde ise seçilmek için her parlamentoda en yüksek oyu almak gerekiyor.
Pakistan Cumhurbaşkanı Memnun Hüseyin'in görev süresi 9 Eylül'de doluyor.
 

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Son Güncelleme: 27.08.2018 13:06
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