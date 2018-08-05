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Pakistan'da Kız Okullarına Saldırıların Baş Şüphelisi Öldürüldü

Pakistan'ın kuzeyindeki Diamer ve Çilas'ta 13 kız okuluna yapılan saldırıların baş şüphelisi öldürüldü.

Pakistan'da Kız Okullarına Saldırıların Baş Şüphelisi Öldürüldü

Pakistan'ın kuzeyindeki Diamer ve Çilas'ta 13 kız okuluna yapılan saldırıların baş şüphelisi öldürüldü.

05 Ağustos 2018 Pazar 09:34
Pakistan'da Kız Okullarına Saldırıların Baş Şüphelisi Öldürüldü
Pakistan'ın kuzeyindeki Diamer ve Çilas'ta 13 kız okuluna yapılan saldırıların baş şüphelisi öldürüldü.

Diamer polis sözcüsü Muhammed Vekil, yaptığı açıklamada, isminin "Şefik" olduğu açıklanan şüphelinin Çilas'ta polisle girilen çatışmada öldürüldüğünü kaydetti.
Cuma sabahı düzenlenen 13 saldırının en önemli şüphelisi olarak aranan Şefik'in bulunması için 12 ekibin yanı sıra yerel halkın da çalışmalara katıldığını aktaran Vekil, şüphelilerin halk tarafından bulunup etraflarının sarıldığını ancak Şefik'in polisle girdiği çatışmada öldüğünü söyledi.
Şu ana kadar yakalanan şüphelilerin sayısının 31 olduğunu ifade eden Vekil, dün gece yaşanan çatışmada yaralanan bir polisin hayatını kaybettiğini, 4 sivil vatandaşın da yaralandığını belirtti. 
Polis müfettişi Gohar Nafis de şüphelilerin evlerinde de arama yapıldığını, Şefik isimli şüphelinin Çilas'taki evinde, intihar saldırılarında kullanıldığı belirlenen yelek, el bombaları ve çeşitli silahlar bulunduğunu kaydetti.
Gilgit Baltistan eyalet polisi de şüphelilerin Afganistan'daki terör kamplarında eğitim aldığını aktardı.
Saldırıların ardından kız okullarında inşaat ve yenileme çalışmalarının sürdüğü kaydedildi.
Gilgit Baltistan ve Pakistan'ın kuzey kentleri ülkede eğitime katılım ve eğitim kalitesinin en düşük olduğu bölgeler. Bölgede yüksekokul ve üniversite bulunmazken 16 bin 800 ilk, orta ve lise düzeyinde öğrenci yaşıyor. Bu öğrencilerin sadece 3 bin 479'unu kızlar oluşturuyor. 
Terör örgütleri daha önce 2004, 2011 ve 2015'te de bölgenin kız okullarına saldırılar düzenlemişti.
 


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Son Güncelleme: 05.08.2018 12:36
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