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Pakistan'da İntihar Saldırısı: 5 Ölü

Pakistan-Afganistan sınırında yer alan Kuetta şehrinde polis minibüsüne düzenlenen intihar saldırısında ilk belirlemelere göre 5 polis öldü, 7 polis yaralandı.

Pakistan'da İntihar Saldırısı: 5 Ölü

Pakistan-Afganistan sınırında yer alan Kuetta şehrinde polis minibüsüne düzenlenen intihar saldırısında ilk belirlemelere göre 5 polis öldü, 7 polis yaralandı.

24 Nisan 2018 Salı 17:03
Pakistan'da İntihar Saldırısı: 5 Ölü

Pakistan-Afganistan sınırında yer alan Kuetta şehrinde polis minibüsüne düzenlenen intihar saldırısında ilk belirlemelere göre 5 polis öldü, 7 polis yaralandı.

Pakistan Silahlı Kuvvetlerinden yapılan açıklamada, Belucistan eyaletinin başkenti Kuetta'daki havalimanı yolu üzerinde meydana gelen olayda ilk belirlemelere göre 5 polisin öldüğü, 7 polisin de yaralandığı belirtildi.

Açıklamada, Kuetta'nın Mian Ghundi bölgesindeki sınır muhafızlarına intihar saldırısı yapmak üzere olan iki kişinin de aynı saatlerde güvenlik güçleri tarafından vurularak etkisiz hale getirildiği kaydedildi.

Polisin bölgeyi güvenlik çemberine aldığı bildirildi. 

Kuetta kentinde son bir ayda Hristiyanlara ve sınır muhafızlarına yönelik benzer saldırılar olmuştu. 

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Son Güncelleme: 24.04.2018 20:15
Anahtar Kelimeler:
PakistanAfganistanSınırıIntiharSaldırısı
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