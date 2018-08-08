banner292
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 31°
açık
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
96161
ALTIN
205.254
DOLAR
5.2518
STERLİN
6.8004
EURO
6.1040
Kanunsuz avlanma
KANUNSUZ AVLANMA
Baf’ta Soygun!
Son Dakika
Baf’ta bir bet ofisinin soyulduğu...
Uyguladığı emir başına dert oldu
UYGULADIĞI EMİR BAŞINA DERT OLDU
Depodaki ürünleri sattı iddiası
DEPODAKİ ÜRÜNLERİ SATTI İDDİASI
banner282
Flaş Haber
Kanunsuz avlanma
Kapat

Pakistan'da İmran Han'ın başbakanlığı tehlikeye girdi

Pakistan'da İmran Han'ın başbakanlığı tehlikeye girdi

08 Ağustos 2018 Çarşamba 06:04
Pakistan'da İmran Han'ın başbakanlığı tehlikeye girdi

Pakistan'da 25 Temmuz seçimlerinin resmi sonuçlarını açıklayan Seçim Komisyonu (ECP), birinci parti çıkan Pakistan Adalet Hareketi (PTI) lideri İmran Han'ın kazandığı 5 bölgenin 2'sinde sonucu bekletme kararı aldı.

ECP'den dün yapılan açıklama ile 262 seçim bölgesinden meclise girecek adaylar açıklandı. Ancak 2'sini Han'ın kazandığı 16 bölgede sonuçların çeşitli nedenlerle bekletilmesi kararlaştırıldı.
Han'ın aday gösterildiği 5 bölgeden ikisi olan İslamabad ve Lahor'da yer alan iki sandalye için karar açıklamayan ECP, Han'ın seçim günü kameraların önünde oy kullanmasını sebep olarak gösterdi.
Aday olduğu 5 bölgede de seçimi kazanarak önemli bir başarıya imza atan Han'ın kazandığı diğer 3 bölgede ise sonuçlar oy verme işlemindeki usulsüzlükle ilgili kararın alınmasının ardından değiştirilmek koşuluyla yayımlandı.
Han, seçim günü İslamabad'daki oy kullanma merkezine medya eşliğinde gelmiş ve gizli kullanılması gereken oyunu kameraların önünde kullanmıştı.
Seçime katıldığı 5 bölgeden de seçilen Han'ın hangi bölgeyi mecliste temsil edeceğini açıklamasının ardından diğer 4 bölgede yeniden seçim yapılacak. Bu nedenle PTI meclise eksik olan 4 sandalye ile girecek.
ECP'nin çeşitli nedenlerle açıklamadığı toplamda 9 adayın yarıştığı 16 sandalyeden 4'ünü PTI kazanmıştı, 2'sinde ise adayların ölümü nedeniyle seçim ertelenmişti. Bu adayların da meclise girememesi durumunda kazandığı sandalye sayısı 116 olan PTI'nın yemin törenine 110 üyeyle gelmesi bekleniyor.
Sandalye sayısı düşen PTI geçen hafta Han'ı başbakan adayı olarak meclise sunmuş ve o günkü meclis aritmetiğine göre salt çoğunluk olan 172 sayısını 2 sandalyeyle geçtiklerini açıklamıştı. 
ECP'nin açıklamasıyla başbakan seçimlerine sandalyesi düşerek giren PTI'nın başbakan seçmesi de zorlaşmış oldu.  
Kadın ve dini azınlıklara ayrılmış 70 sandalyenin partiler arasında henüz dağıtılmaması nedeniyle partilerin mecliste kaç sandalyeyle temsil edileceği ise henüz belli değil.
MECLİS BAŞKANI VE BAŞBAKAN SEÇİMLERİ YAPILACAK
Bu hafta açılacak olan mecliste yemin törenlerinin ardından meclis başkanı ve başbakan seçimleri yapılacak. ECP, bu seçimlerin son açıklamadan etkilenmeden yapılacağını duyurdu.
AA muhabirine konuşan ECP Sözcüsü Altaf Han, 9 adayla ilgili karar aldıklarını ve bunun seçim yapmaya engel oluşturmayacağını belirterek, "İmran Han ve bazı adayların seçim sonuçlarını ise koşullu olarak açıkladık. Değerlendirmelerimiz sonucunda karşı bir görüş ortaya çıkarsa oradaki seçimleri de geçersiz sayarız." dedi.
 

banner288
Son Güncelleme: 08.08.2018 09:51
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Trump'ın Yıldızının Kaldırılması İstendi
Trump'ın Yıldızının Kaldırılması İstendi
Tesla Ceo'sundan
Tesla Ceo'sundan "borsadan Çekilme" Açıklaması
Suudi Arabistan İle Kanada Arasındaki Diplomatik Gerginlik
Suudi Arabistan İle Kanada Arasındaki Diplomatik Gerginlik
Rıza Sarraf'ın Rüşvet Verdiğini İddia Ettiği Gardiyan Suçlamaları Kabul Etti
Rıza Sarraf'ın Rüşvet Verdiğini İddia Ettiği Gardiyan Suçlamaları Kabul Etti
Kanada Dışişleri Bakanı'ndan
Kanada Dışişleri Bakanı'ndan "20 Milyar Dolarlık Tweet"
İngiltere Savunma Bakanı Willamson'dan
İngiltere Savunma Bakanı Willamson'dan "brexit" Açıklaması
Abd Dışişleri Bakanlığından Türkiye Açıklaması
Abd Dışişleri Bakanlığından Türkiye Açıklaması
California'daki Orman Yangınları Ay Sonuna Kadar Devam Edebilir
California'daki Orman Yangınları Ay Sonuna Kadar Devam Edebilir
ABD'de “Uzay Kuvvet Komutanlığı“ kurma hazırlığı
ABD'de “Uzay Kuvvet Komutanlığı“ kurma hazırlığı
ABD'de bir kütüphaneyi yılanlar bastı
ABD'de bir kütüphaneyi yılanlar bastı

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim