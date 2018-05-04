Pakistan'da hayvanat bahçesine soruşturma

Pakistan'ın Peşaver kentinde bulunan hayvanat bahçesinde, açıldığı şubat ayından bu yana 3 ayda 30'dan fazla hayvanın öldüğü açıklandı.

Pakistan basınında yer alan haberlere göre, hayvan ölümleriyle ilgili tartışmalar şubat ayında açılan hayvanat bahçesine getirilen bazı hayvanların yolda ölmesiyle başladı.

Açılıştan bir hafta önce 5 geyik, 3 ceylan, bir antilop ve Hint ceylanının nakliye sırasında ölümü üzerine hayvanat bahçesi yönetimi tecrübesiz nakliyecileri ve hayvanları yakalayanları suçladı.

Pakistan medyasının sorularını yanıtlayan hayvanat bahçesi yetkilisi, özellikle ölen ceylanlardan birinin hamile olduğunu ve doğal yaşam alanında yakalanması sırasında yaralandığı için öldüğünü ifade etti.

Yetkili ayrıca ziyaretçilerin de hayvanlara zarar verdiğini belirterek internette yayınlanan bir görüntüde ziyaretçilerin bir aslanı sopayla kızdırdığını, aslan kafesin parmaklıklarına yaklaşınca da sopayla vurduklarını söyledi.

Ancak türü tehlikede olan kar leoparının, 30 civarında kuşun ve bir maymunun ölümü üzerine Çevre Bakanlığı ve Hayber Pahtunhva eyaleti yetkililerince soruşturma başlatıldı.

Soruşturmayı yürüten ekibin başında bulunan Kabir Afridi, ölen maymunun, kafesinden kaçan bir kurt tarafından yaralandıktan sonra hayatını kaybettiğini ve hayvanat bahçesinde güvenlik sorunu olduğunu belirtti.

Afridi ayrıca hayvanat bahçesinde yeterli veterinerlik hizmeti ve eğitimli eleman olmadığına dikkati çekti.

Kafeslerde hayvanların yaşamına uygun ortamın sağlanmadığının belirten soruşturma komitesi üyeleri de ziyaretçilere gerekli eğitimin verilmesi ve canlılara yabancı madde atmama, sopayla vurmama ve beslememe uyarılarının yapılması gerektiğini de açıkladı.

Türü tehlikede olan kar leoparının ölümüyle ilgili hayvanat bahçesi yönetimi tarafından yapılan açıklamada, leoparın önceden yaşadığı doğaya salınması planlanırken doğal sebeplerle öldüğü belirtildi.