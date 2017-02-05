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05 Şubat 2017 Pazar 13:14

Pakistan'da Çığ: 14 Ölü

Pakistan'da Çığ: 14 Ölü
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Pakistan'ın kuzeybatısında meydana gelen çığ felaketinde 14 kişi hayatını kaybetti.

Hayber-Pahtunhva eyaletine bağlı Çitral ilçesi Belediye Başkanı Mağfiret Şah, Afganistan sınırı yakınlarındaki Şerşal bölgesine çığ düşmesi sonucu 6'sı çocuk 14 kişinin yaşamını yitirdiğini belirtti.

Şah, 14 kişinin cesedine ulaşıldığını ancak kurtarma ekiplerinin bölge kırsalındaki arama çalışmalarının sürdüğünü ifade etti.

Olumsuz hava koşulları nedeniyle arama kurtarma çalışmalarının güçlükle devam ettiğini dile getiren Şah, şimdiye kadar 11 kişinin kurtarıldığını söyledi.

Şah, bölgede 3 gündür aralıksız süren kar yağışı nedeniyle yüzlerce kişinin güvenlikli yerlere sevk edildiğini bildirdi.

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