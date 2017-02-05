Pakistan'da Çığ: 14 Ölü

Olumsuz hava koşulları nedeniyle arama kurtarma çalışmalarının güçlükle devam ettiğini dile getiren Şah, şimdiye kadar 11 kişinin kurtarıldığını söyledi.

Şah, 14 kişinin cesedine ulaşıldığını ancak kurtarma ekiplerinin bölge kırsalındaki arama çalışmalarının sürdüğünü ifade etti.