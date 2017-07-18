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18 Temmuz 2017 Salı 10:58

Pakistan'da Bina Çöktü: 3 Ölü, 8 Yaralı

Pakistan'ın güneybatısındaki Karaçi kentinde üç katlı apartmanın çökmesi sonucu 3 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı.

Pakistan'da Bina Çöktü: 3 Ölü, 8 Yaralı
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Pakistan'ın güneybatısındaki Karaçi kentinde üç katlı apartmanın çökmesi sonucu 3 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı.

Yetkililer, Liyakatabad semtindeki üç katlı apartmanın çökmesi üzerine itfaiye, polis ve sağlık ekiplerinin bölgeye sevk edildiğini bildirdi.

Arama-kurtarma çalışmaları sonucu enkaz altından 3 kişinin cesedinin çıkarıldığını belirten yetkililer,  kurtarılan 8 yaralanın da çevredeki hastanelere sevk edildiği kaydetti.

Çökmenin nedeni henüz bilinmezken, konuya ilişkin soruşturma başlatıldı.

İnşaat yasalarının sıkı uygulanamadığı Pakistan'da, bazı yoksul bölgelerde zaman zaman binaların çökmesi hadiseleri yaşanıyor.     

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Pakistan'da Bina Çöktü: 3 Ölü, 8 Yaralı
Pakistan'ın güneybatısındaki Karaçi kentinde üç katlı apartmanın çökmesi sonucu 3 kişi hayatını...

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