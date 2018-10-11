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Pakistan'da Bin 100 Zehirli Yılan Ele Geçirildi

Pakistan'da Bin 100 Zehirli Yılan Ele Geçirildi

11 Ekim 2018 Perşembe 11:34
Pakistan'da Bin 100 Zehirli Yılan Ele Geçirildi

Pakistan'da bir arabayı durduran polisler satılmak istenen bin 100 zehirli yılan ele geçirdi.


Sindh eyaleti Yaban Hayatı Departmanından yapılan açıklamaya göre, yılanlar Karaçi kentindeki hastanelere satılmak üzereyken ele geçirildi.


Yaban Hayatı Departmanı Müdür Yardımcısı Gulam Server, Badin kentinde bir arabayı durduran polislerin çok sayıda yılan ele geçirdiğini belirterek, "Operasyonda çok zehirli bin 100 yılan ve satmaya götüren iki kişi yakalandı. Yılanların hastanelere satılmak üzere Karaçi'ye götürüldüğü ortaya çıktı." ifadelerini kullandı. 


Yılanları satmaya çalışan iki kişinin gözaltına alındığı bildirildi. 


Yılan zehirleri hastanelerde ilaç ya da tedavi maksatlı kullanılabiliyor.


Son Güncelleme: 11.10.2018 14:46
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