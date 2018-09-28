Pakistan'da 11 Terörist İdama Mahkum Edildi

Pakistan Askeri Mahkemesi, farklı tarihlerde 49'u sivil, 20'si güvenlik görevlisi 69 kişinin ölümünden sorumlu 11 terörist hakkında idam kararı verdi.

Karar Kuvvetleri Komutanı Kamar Cavid Bajva, 11 teröristin farklı tarihlerde 49'u sivil, 20'si güvenlik görevlisi 69 kişiyi öldürmek, bombalı saldırı düzenlemek, yasa dışı örgütlere üye olmak, eğitim kurumlarına saldırmak ve 148 kişiyi yaralamak suçlarından idama mahkum edildiklerini söyledi.

Hakkında idam kararı verilenler arasında 2009'da 48 kişinin öldüğü ve 109 kişinin yaralandığı Peşaver'deki Hayber Pazar saldırısının sorumlusu Ain Ullah ile Svat Vadisi'ndeki okullara saldırı düzenleyen ve iki askerin ölümü olayına karıştığı belirlenen Masin Zada gibi isimler yer alıyor.