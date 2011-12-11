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PAÇİ GAÜ’de Sahnelendi

Çevre Talanına Karşı Modern Bir Don Kişot Hikayesi

PAÇİ GAÜ’de Sahnelendi

Çevre Talanına Karşı Modern Bir Don Kişot Hikayesi

11 Aralık 2011 Pazar 12:04
PAÇİ GAÜ’de Sahnelendi
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PAÇİ GAÜ’DE SAHNELENDİ

 

Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Girne Belediyesi’nin katkıları ile İstanbul Halk Tiyatrosunun “Paçi Bir Karadeniz Komedisi” adlı oyunu Girne Amerikan Üniversitesi Kıbrıs Yerleşkesi Girne Kampüs Uluslararası Kongre Merkezi Spectrum Hall sahnesinde izleyici ile buluştu.

 

Türk tiyatrosunun önemli oyuncularından Erkan Can, Neslihan Yeldan, Faruk Akgören, Murat Taşkent, Tuğçe Güleç, Fehmi Karaarslan ve Nazif Uğur Tan’ın rol aldığı “Paçi Bir Karadeniz Komedisi” tiyatro oyununu Girne Belediye Başkanı Sümer Aygın, Girne Amerikan Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Memduh Erdal ve eşi Sevim Erdal ile çok sayıda tiyatrosever izledi.

 

“Çevre Talanına Karşı Modern Bir Don Kişot Hikayesi”

 

Burak Akyüz’ün yazdığı, Kemal Başar’ın yönettiği, geleneksel tiyatro ögelerinin bol bol kullanıldığı çağdaş bir yorumla sahnelenen Karadeniz komedisi Paçi oyunu güçlü kadrosu ile önemli mesajlar verirken çevre talanına karşı modern Don Kişotların geleneksel yapılarını bozmadan verdikleri mücadeleyi izleyici ile buluşturdu. Karadeniz’de gezici tiyatro yapan bir adamın Karadeniz'i değiştirmeye, bozmaya, satmaya, talan etmeye çalışanlara karşı mücadele ederken karşısına çıkan Karadeniz kadar hırçın bir kızın birleşen öyküsünün sahnede izleyici ile buluştuğu Paçi ayrıca modern bir Donkişot öyküsü ile Karadeniz insanını, toprağını, doğa sevgisini ve kültürünü GAÜ sahnesinde Kıbrıslı tiyatroseverler ile biraraya getirdi.

Son Güncelleme: 11.12.2011 12:04
Anahtar Kelimeler:
GaüTiyatroPaçiçevre TalanıGirne Amerikan üniversitesiKarmiSerhat AkpınarMemduh ErdalMütevelli
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