banner292
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 28°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
96121
ALTIN
239.993
DOLAR
6.2046
STERLİN
8.2088
EURO
7.2854
KKTC'de yakalandı
KKTC'DE YAKALANDI
Şanverdi tutuklu yargılanacak
ŞANVERDİ TUTUKLU YARGILANACAK
Sağlam 1 gün tutuklu kalacak
SAĞLAM 1 GÜN TUTUKLU KALACAK
Demir hırsızları 1 gün tutuklu kalacak
DEMİR HIRSIZLARI 1 GÜN TUTUKLU...
banner282
Flaş Haber
KKTC'de yakalandı
Kapat

Pablo Escobar Müzesi Kapatıldı

MEDELLİN BELEDİYESİ VE TURİZM BAKANLIĞI YETKİLİLERİ, ESCOBAR\'IN,

Pablo Escobar Müzesi Kapatıldı

MEDELLİN BELEDİYESİ VE TURİZM BAKANLIĞI YETKİLİLERİ, ESCOBAR\'IN,

20 Eylül 2018 Perşembe 17:40
Pablo Escobar Müzesi Kapatıldı

MEDELLİN BELEDİYESİ VE TURİZM BAKANLIĞI YETKİLİLERİ, ESCOBAR\'IN, "AYICIK" LAKAPLI KARDEŞİNİN İŞLETTİĞİ BELİRTİLEN MEKÂNI YÖNETMELİKLERE UYMADIĞI GEREKÇESİYLE MÜHÜRLEDİ

Bogota, 20 Eylül 18 : Kolombiya’da, 1993 yılında öldürülen uyuşturucu baronu Pablo Emilio Escoba rGaviria adına açılan "müze ev", yönetmeliklere uymadığı gerekçesiyle kapatıldı.

Suç dolu hayatı birçok film ve diziye konu olan uyuşturucu kaçakçısı ve yasadışı örgüt elebaşı Escobar adına, Medellin kentinde "Ayıcık" lakaplı kardeşi Roberto Escobar tarafından açılan “müze”, belediye ve Kolombiya Turizm Bakanlığı yetkililerince mühürlendi.

El Tiempo gazetesindeki habere göre, Antioquia yönetim bölgesinin başkenti Medellin’in Güvenlik Sekreteri Andres Tobon, "Medellin’e en fazla zarar veren bir haydutun hayatını teşvik etmesinin" yanı sıra söz konusu mekânın ilgili yönetmeliklere de uymadığını açıkladı.

"NARKO-TUR DURAKLARINDAN BİRİ OLARAK BİLİNİYORDU"

Ev, Kolombiya’yı ziyaret eden yabancı turistlerin, bilhassa Antioquia bölgesinde Escobar’a ait ya da ilişkili mekanların gezdirildiği "Narko-tur" duraklarından biri olarak biliniyordu.

Gazetedeki haberde, yasal süreç sonunda sahibine büyük bir para cezası kesilmesi beklenen mekânda, inceleme esnasında bile 7 yabancı turistin bulunduğu kaydedildi.

Evde, "El Patron" lakaplı Escobar’ın bazı şahsi eşyalarının yanı sıra birçok fotoğrafı sergileniyordu.

Öte yandan, sözde müzenin, internette yoğun olarak kullanılan seyahat tavsiye ve değerlendirme ortamı TripAdvisor’da dahi yüksek bir puanlamaya ve onlarca yoruma sahip olması dikkati çekti.

Rionegro kentinde 1949 yılında dünyaya gelen Escobar, suç dolu hayatına hırsızlıkla başlayıp dünyadaki en büyük uyuşturucu baronlarından biri haline gelmişti. Rüşvet, cinayet ve tehditlerle Kolombiya’da her ortamda büyük güç kazanan Escobar, siyasete atılarak meclise de girmişti. 

Pablo Emilio Escobar Gaviria, 1993\'te ABD\'nin Uyuşturucu ile Mücadele Teşkilatının (DEA) bu ülkedeki elemanlarının da katıldığı operasyonla Medellin kentinde öldürülmüştü.

(AA/RU/FEZ)

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Abd'de Silahlı Saldırı
Abd'de Silahlı Saldırı
Mahkeme, Le Pen İçin “Psikiyatri Testi“ Talep Etti
Mahkeme, Le Pen İçin “Psikiyatri Testi“ Talep Etti
Moon'un Kuzey Kore Ziyareti İlklere Sahne Oldu
Moon'un Kuzey Kore Ziyareti İlklere Sahne Oldu
ABD, Terörizm 2017 Ülkeler Raporu'nu Açıkladı
ABD, Terörizm 2017 Ülkeler Raporu'nu Açıkladı
Woodward'un Trump Okuması: “Öngörülemez Amerika“
Woodward'un Trump Okuması: “Öngörülemez Amerika“
Yunanistan Süper Ligi'nde Yarım Asır Sonra Yabancı Hakem Düdük Çalacak
Yunanistan Süper Ligi'nde Yarım Asır Sonra Yabancı Hakem Düdük Çalacak
AB'den Facebook'a Yaptırım Uyarısı
AB'den Facebook'a Yaptırım Uyarısı
Belçika'da Ryanair Çalışanları Greve Gidecek
Belçika'da Ryanair Çalışanları Greve Gidecek
Avusturya'da Gayriresmi AB Zirvesi Başladı
Avusturya'da Gayriresmi AB Zirvesi Başladı
Bulgaristan Hükümetinde Üç Bakan Değişti
Bulgaristan Hükümetinde Üç Bakan Değişti

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim