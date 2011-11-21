Özker Özgür Yarın Anılacak

Kıbrıs Türk solunun önemli isimlerinden, politikacı, öğretmen Özker Özgür, ölümünün 6. yıldönümünde yarın mezarı başında anılıyor.

Özker Özgür Barış ve Demokrasi Vakfı (BADEV) Mütevelli Heyeti Başkanı Birikim Özgür yazılı açıklamasında, Özker Özgür’ün Lefkoşa Mezarlığı’ndaki kabrinde saat 09.30’da yer alacak

anma törenine tüm sevenlerini davet etti.

ÖZKER ÖZGÜR KİMDİR?

Baf’ın Vretça köyünde 1940’da doğan Özker Özgür, 1961-1975 yılları arasında ortaöğretim okullarında İngilizce öğretmenliği yaptı. Özgür, Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası’nı temsilen 1975’te Kıbrıs Türk Federe Devleti Kurucu Meclisi’nde görev aldı. 1976-1996 yılları arasında Cumhuriyetçi Türk Partisi’nin başkanlığı yürüttü. 1993 erken genel seçimleri sonrasında DP-CTP hükümetleri döneminde Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcılığı görevinde bulundu. 1998 yılında Cumhuriyetçi Türk Partisi ile yaşadığı çelişkiler nedeniyle arkadaşlarıyla Yurtsever Birlik Hareketi’ni, ardından da Birleşik Kıbrıs Partisi’ni kurdu.

Özker Özgür, 22 Kasım 2005’te kanserden hayatını kaybetti.