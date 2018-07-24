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Özil’in kararının ardından Alman Futbol Federasyonu Başkanına istifa çağrısı

Almanya Milli Futbol Takımı’ndan ayrılan Mesut Özil’in “ırkçılık” suçlamasında bulunması ve federasyonun tutumunu eleştirmesi gözleri Federasyon Başkanı Grindel’e çevirdi. Grindel’e görevi bırakması çağrıları yapılıyor.

Özil’in kararının ardından Alman Futbol Federasyonu Başkanına istifa çağrısı

Almanya Milli Futbol Takımı’ndan ayrılan Mesut Özil’in “ırkçılık” suçlamasında bulunması ve federasyonun tutumunu eleştirmesi gözleri Federasyon Başkanı Grindel’e çevirdi. Grindel’e görevi bırakması çağrıları yapılıyor.

24 Temmuz 2018 Salı 12:40
Özil’in kararının ardından Alman Futbol Federasyonu Başkanına istifa çağrısı

Almanya Milli Futbol Takımı’ndan ayrılan Mesut Özil’in “ırkçılık” suçlamasında bulunması ve federasyonun tutumunu eleştirmesi gözleri Federasyon Başkanı Grindel’e çevirdi. Grindel’e görevi bırakması çağrıları yapılıyor.
Mesut Özil'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile çektirdiği fotoğraflardan sonra başlayan tartışma üzerine Alman Milli Futbol Takımı’ndan ayrılma kararı ve pazar günü yaptığı istifa açıklamasının yankıları sürüyor. Özil'in açıklamasında federasyona "ırkçılık" suçlamasında bulunması ve "Grindel gibiler için kazandığımızda Alman, kaybettiğimizde göçmenim" sözleriyle doğrudan Almanya Futbol Federasyonu Başkanı Rheinhard Grindel'i eleştirmesi sonrası Grindel üzerindeki istifa baskısı arttı.
Yeşiller Partisi eski Eş Başkanı Cem Özdemir, Die Welt gazetesine yaptığı açıklamada, "Grindel’in başında olduğu bir milli takımın nasıl yeni bir başlangıç yapabileceğini bilmediğini" söyledi. Özdemir, "Grindel, özeleştiri yaparak bu göreve uygun olup olmadığını kendisine sormalı" dedi.
Almanya Müslümanlar Merkez Konseyi Başkanı Ayman Mazyek de, sadece Mesut Özil'in eleştirildiğini ve Alman Futbol Federasyonu Başkanı’nın bu tartışmanın dışında bırakıldığını savundu.  Mazyek bir kez daha Fedarasyon Başkanı Reinhard Grindel ve Milli Takım Menajeri Oliver Bierhoff'un istifa etmesini talep etti. 
 


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Son Güncelleme: 24.07.2018 16:02
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