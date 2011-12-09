Özgürgün Rumları Olaylar Konusunda Uyardı

Dışişleri Bakanı Hüseyin Özgürgün, Güney Kıbrıs’ta fanatiklerin çıkardığı olayların müzakere sürecine ve kalıcı anlaşma çabalarına olumlu katkı yapmadığını belirterek, bunların engellenmesi için Rum Yönetimi’ni uyardı.

Özgürgün, anlaşma isteniyorsa bu olayların başlamadan engellenmesi gerektiğini, fanatizmin önüne geçememesinin Rum Yönetimi’nin otorite eksikliği bulunduğunu veya bu olaylara göz yumduğunu gösterdiğini söyledi.

Bakan Özgürgün, Güney Kıbrıs’ta dün gece oynanan Apollon Limasol-Galatasaray kadın voleybol takımları karşılaşması ve sonrasında yaşanan olaylarla ilgili basın toplantısı düzenledi.

Özgürgün, Cumhuriyet Meclisi Şeref Salonu’nda düzenlediği basın toplantısında, ilk maçın 1 Aralık tarihinde İstanbul’da “gayet centilmen” bir ortamda yapıldığını kaydetti.

Bakan, dünkü maçtan, Güney Kıbrıs’a gidip maçı izlemek isteyen KKTC’deki Galatasaray taraftarlarının başvurusuyla haberdar olduklarını söyledi. Özgürgün, 2 Aralık tarihinde BM’ye mektup göndererek taraftarlar için eskort istediklerini, gidiş ve dönüşlerde Andrei Sakharov isimli BM polis subayının taraftarlara eşlik ettiğini maçta da gözlemci olarak hazır bulunduğunu dile getirdi.

“BM BU KEZ ÇOK YARDIMCI OLDU”

Türkiye’den veya Galatasaray’dan bu konuya ilişkin herhangi bir talep gelmediğini söyleyen Dışişleri Bakanı Özgürgün, dün akşamki olayları duyan Galatasaray yöneticilerinin, kendilerine BRT muhabiri aracılığıyla ulaştığını söyledi.

Olayın bildirilmesi üzerine hemen BM polis subayı ile iletişime geçtiklerini ve bilgi aldıklarını anlatan Özgürgün, BM’nin geçtiğimiz dönemlerde Güney Kıbrıs’ta maçlar sırasında yaşanan olaylarda mağdur olanlara “sınırda yetkiliyiz” gerekçesiyle yardımcı olmadığını ancak bu kez BM subay ve yetkililerinin çok yardımcı olduklarını söyledi.

Özgürgün, daha önce, Güney Kıbrıs’a maç oynamaya gidecek Türkiye kulüplerine “Bizi bilgilendirin” diye çağrı yaptıklarını söyledi.

Süreçle ilgili olarak BM ile iletişim halinde Galatasaray’a sürekli bilgi aktardıklarını ifade eden Bakan Özgürgün, takımın otele “zar zor” ulaştığını öğrendiklerini kaydetti.

Dışişleri Bakanı Özgürgün, Türkiye ile Rum takımları arasında oynana maçlarda, olayların genelde ikinci maç Güney Kıbrıs’ta olduğunda çıktığını tespit ettiklerini, bunun da olayların planlı olduğunu gösterdiğini söyledi.

Güney’de maç oynayacak Türk takımlarının bu tür olaylar yaşayabileceklerini göz önünde bulundurması gerektiğini dile getiren Hüseyin Özgürgün, Türkiye’nin bu konuda önlem alması gerektiğini, Türk takımlarının Güney’de maç yapacaklarından bilgileri olmaması halinde kendilerinin de önlem almakta zorlandıklarını ifade etti.

Özgürgün, kendilerine bilgi verilmesi halinde hem gözlemci gönderebileceklerini hem de takım için önlem alınmasını sağlayabileceklerini belirtti.

“CİDDİ SİYASİ SLOGANLAR ATILDI”

Olaylardan dolayı çok üzgün olduklarını, sahada “Kıbrıs Yunan’dır” gibi ciddi siyasi sloganlar atıldığını vurgulayan Dışişleri Bakanı Özgürgün, Güney Kıbrıs’taki önlenemez fanatizmin boyutlarının spor karşılaşmalarına da ulaştığını söyledi.

Böyle olayların Kıbrıs müzakereleri devam ederken sürmesine de işaret eden Özgürgün, bu grupların iddia edilenin aksine, azınlığı değil çoğunluğu temsil ettiğini, Limasol gibi belli bölgelerde yoğunlaştığını söyledi.

Uluslararası federasyonların bu tür olaylar karşısında ciddi cezalar vermesi gerektiğini kaydeden Özgürgün, örneğin siyasi slogan atılmasına Avrupa’da verilen ciddi cezaların Güney Kıbrıs için uygulanmadığını belirtti.

Özgürgün, Kıbrıslı Türklere de benzeri saldırılar yapıldığını ifade ederek, Güney’de fanatizm ve Türk düşmanlığının arttığını ve hep karşılarına çıktığını kaydetti.

Bakan Özgürgün, Güney Kıbrıs’ın bu olaylar üzerine hiç bir zaman otoriteyi sağlayamadığını, bu olayların müzakere sürecine ve kalıcı anlaşma çabalarına olumlu katkı yapmadığını vurgulayarak, Rum Yönetimini bu olaylar karşısında önlem alması için uyardı.

Türk takımlarının dikkatli ve temkinli olması gerektiğini yineleyen Özgürgün, “Galatasaray yönetiminin bizimle hiç bir şekilde teması olmadı... Maç olacağını taraftarlardan öğrendik. Haberimiz olması elzem ve gerekli. İnşallah bu son olur ve bundan sonra haberimiz olur” dedi.

TARAFTARLARA SALDIRI GİRİŞİMİ

Maça giden taraftarlara da saldırı girişimi olduğunu ancak polisin biber gazı ve göz yaşartıcı bomba kullanarak bunu durdurduğunu anlatan Hüseyin Özgürgün, BM Barış Gücü yetkililerinin bir ara olayların korkutucu boyutlara ulaşmak üzere olduğunu bildirdiğini söyledi.

Özgürgün, Güney’deki maçların salim ve güvenli olmadığını vurguladı. Özgürgün, Galatasaray Kadın Voleybol Takımı’nın, İstanbul’a döndüğünü de belirtti.

Bakan, THY’nin Avrupa’daki takımların uçuş sponsoru olduğu hatırlatılarak, Güney Kıbrıs’a inmesinin söz konusu olduğunun belirtilmesi ve değerlendirmesinin istenmesi üzerine, THY’nin özelleştirilmiş bir şirket olduğunu ve resmi bir kuruluş olup olmadığına bakmak gerektiğini söyleyerek, ancak sporun siyasetle karıştırılmaması gerektiğini vurguladı.

Bakan Özgürgün, bunun sadece başkaları için değil Kıbrıslı Türk gençler için de geçerli olmasını isteyerek, izolasyonlara işaret etti ve Kıbrıs Türk gençliğinin de uluslararası alanda maçlar yapabilmesi, sporda engel olmaması gerektiğini söyledi. Türk takımlarının Güney Kıbrıs’ta oynayabildiğine dikkati çeken Özgürgün, Türkiye’nin gösterdiği duruşu Rumların da Kıbrıs Türk gençliği için göstermesi gerektiğini ifade etti.