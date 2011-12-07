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Özgürgün Petrol Mühendisleri Odası Heyetini Kabul Etti

Özgürgün’e bilgiler de veren Nejdet, yürürlüğe giren tüzüğün amacını anlattı

Özgürgün Petrol Mühendisleri Odası Heyetini Kabul Etti

Özgürgün’e bilgiler de veren Nejdet, yürürlüğe giren tüzüğün amacını anlattı

07 Aralık 2011 Çarşamba 16:15
Özgürgün Petrol Mühendisleri Odası Heyetini Kabul Etti
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Başbakan Vekili ve Dışişleri Bakanı Hüseyin Özgürgün, Maden, Metalürji Jeoloji, Jeofizik ve Petrol Mühendisleri Odası’ndan bir heyeti kabul etti.

Maden, Metalürji Jeoloji, Jeofizik ve Petrol Mühendisleri Odası Genel Sekreteri Mehmet Nejdet başkanlığındaki heyet, Özgürgün’e, Maden, Metalurji Jeoloji, Jeofizik ve Petrol Mühendisleri Odası Mesleki Denetim Tüzüğü’nün Bakanlar Kurulu’ndan  geçip, yürürlüğe girmesine katkı koyduğu için teşekkür etti.

Bakanlık’tan yapılan açıklamaya göre, ziyarette Oda çalışmaları ve projeleri hakkında Özgürgün’e bilgiler de veren Nejdet, yürürlüğe giren tüzüğün amacını anlattı.

ÖZGÜRGÜN

Başbakan Vekili ve Dışişleri Bakanı Hüseyin Özgürgün de,  ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi ve  yürürlüğe giren tüzüğün ülke menfaatleri açısından büyük önem taşıdığını ve  var olan sorunların çözümüne katkı koyacağını  kaydetti.

Son Güncelleme: 07.12.2011 16:15
Anahtar Kelimeler:
PetrolözgürgünHeyetMühendis
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