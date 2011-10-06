Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 12°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
118411
ALTIN
163.512
DOLAR
3.8483
STERLİN
5.3452
EURO
4.7410
Okutan “Çocuk Olduğunu Bilmiyordum”
OKUTAN “ÇOCUK OLDUĞUNU BİLMİYORDUM”
Mukono 3 Gün Tutuklu Kalacak
MUKONO 3 GÜN TUTUKLU KALACAK
İlaç Alabilmek İçin Tüfeğini Rehin Bıraktı
İLAÇ ALABİLMEK İÇİN TÜFEĞİNİ REHİN...
14 yaşındaki kız çocuğu kayıp!
Kayıp Aranıyor
banner256

ÖZGÜRGÜN DAVUTOGLU’YLA GÖRÜŞTÜ.

Özgürgün-Davutoğlu görüşmesi, dün gece, TC Dışişleri Bakanlığı Konutu’nda yer aldı.

ÖZGÜRGÜN DAVUTOGLU’YLA GÖRÜŞTÜ.

Özgürgün-Davutoğlu görüşmesi, dün gece, TC Dışişleri Bakanlığı Konutu’nda yer aldı.

06 Ekim 2011 Perşembe 08:18
ÖZGÜRGÜN DAVUTOGLU’YLA GÖRÜŞTÜ.
banner238

ÖZGÜRGÜN: “TEK YANLI TUTUM DEVAM EDERSE KKTC VE TÜRKİYE GEREKEN ADIMLARI ATMAKTAN ÇEKİNMEZ”

DAVUTOĞLU: “KAYNAKLARIN TEK TARAFLI İŞLETİLMESİNİ KABUL EDEMEYİZ”

Ankara’da temaslar yapan  Dışişleri Bakanı Hüseyin Özgürgün, Türkiye Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoglu’yla görüştü.

Özgürgün-Davutoğlu görüşmesi, dün gece, TC Dışişleri Bakanlığı Konutu’nda yer aldı.

Görüşme sonrası basına açıklama yapan TC Dışişleri Bakanı Davutoglu, müzakerelerde Kuzey Kıbrıs Türk tarafının yapıcı bir tutum sergilediğini, kapsamlı bir barışa ulaşılması için elinden gelen çabayı

gösterdiğini ifade etti.

Türkiye'nin Kıbrıs Türklerine her türlü desteği verdiğini söyleyen Davutoglu, Özgürgün’le görüşmelerinde, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin doğalgaz sondaj faaliyetlerini bahane ederek ortaya koyduğu

provakatif tavrın da ele alındığını söyledi. Davutoğlu, Türkiye ile KKTC'nin açık ve net bir tutum izlediğini, iki kesim arasında yürütülen müzakerelerin BM tarafından nihai bir sonuca ulaşana dek bu tür

çalışmaların tek taraflı olarak yapılmasının uluslararası hukuka aykırı olduğunu belirtti.

Davutoglu, BM'nin gözetiminde yürütülen çalışmaların en kısa zamanda tamamlanıp, birleşik bir Kıbrıs devletinin iki kurucu devlet esasında inşa edilmesinin ardından bu kaynakların birlikte

değerlendirilebileceğini söyledi. "Kuzey Kıbrıs'ın da hakkının bulunduğu kaynakların tek taraflı olarak işletilmesini kabul edemeyiz" diyen Davutoğlu, bu kaynakların Kıbrıs'ın tümüne ait olduğunu ifade

etti.

Cumhurbaşkanı Eroğlu'nun BM Genel Sekreteri'ne ortak bir komite kurularak çalışmaların birlikte yürütülmesi için  bir teklif sunduğunu hatırlatan Davutoğlu, Rum kesiminin enerjisini provakatif çalışmalar

yerine müzakerelere yoğunlaştırması halinde Kıbrıs'ta adil ve kalıcı bir barışın yerleşebileceğine inandığını söyledi.

Özgürgün ise, Doğu Akdeniz'de suların ısınmaya başladığı bir gündemde TC Dışişleri Bakanı ile kapsamlı bir görüşme yaptıklarını, Kıbrıs meselesinin gelinen aşamasını da kararlı ve yakın çalışma ve

işbirliği içerisinde  götürme yolunda mutabık kaldıklarını ifade etti.

Dışişleri Bakanı Özgürgün, "Türkiye hükümeti ile yakin bir işbirliği içerisindeyiz. Suların ısındığı bu gündemde Türkiye'nin desteği halkımızı da hükümetimiz de mutlu etmiştir. Rum kesimi yapıcı

önerilerimizi değerlendirir, işbirliği çağrılarımıza kulak asarsa herkesin faydasına olur, ancak yasal olmayan tek yanlı tutum devam ederse, KKTC ve Türkiye de gereken adımları atmaktan çekinmez"

dedi.

Son Güncelleme: 06.10.2011 08:18
Anahtar Kelimeler:
AnkaraözgürgünDavutoğluDışişleri Bakanı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Arkadaşına atacağı fotoğrafı 6 çocuklu babaya atınca…
Arkadaşına atacağı fotoğrafı 6 çocuklu babaya atınca…
Üç parmaklı mumya uzaylı mı, insan mı?
Üç parmaklı mumya uzaylı mı, insan mı?
1923 yapımı fotoğraf makinesine rekor fiyat!
1923 yapımı fotoğraf makinesine rekor fiyat!

banner253

banner211

banner226

banner276

banner269

banner241

banner220

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim