ÖZGÜRGÜN DAVUTOGLU’YLA GÖRÜŞTÜ.

ÖZGÜRGÜN: “TEK YANLI TUTUM DEVAM EDERSE KKTC VE TÜRKİYE GEREKEN ADIMLARI ATMAKTAN ÇEKİNMEZ”

DAVUTOĞLU: “KAYNAKLARIN TEK TARAFLI İŞLETİLMESİNİ KABUL EDEMEYİZ”

Ankara’da temaslar yapan Dışişleri Bakanı Hüseyin Özgürgün, Türkiye Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoglu’yla görüştü.

Özgürgün-Davutoğlu görüşmesi, dün gece, TC Dışişleri Bakanlığı Konutu’nda yer aldı.

Görüşme sonrası basına açıklama yapan TC Dışişleri Bakanı Davutoglu, müzakerelerde Kuzey Kıbrıs Türk tarafının yapıcı bir tutum sergilediğini, kapsamlı bir barışa ulaşılması için elinden gelen çabayı

gösterdiğini ifade etti.

Türkiye'nin Kıbrıs Türklerine her türlü desteği verdiğini söyleyen Davutoglu, Özgürgün’le görüşmelerinde, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin doğalgaz sondaj faaliyetlerini bahane ederek ortaya koyduğu

provakatif tavrın da ele alındığını söyledi. Davutoğlu, Türkiye ile KKTC'nin açık ve net bir tutum izlediğini, iki kesim arasında yürütülen müzakerelerin BM tarafından nihai bir sonuca ulaşana dek bu tür

çalışmaların tek taraflı olarak yapılmasının uluslararası hukuka aykırı olduğunu belirtti.

Davutoglu, BM'nin gözetiminde yürütülen çalışmaların en kısa zamanda tamamlanıp, birleşik bir Kıbrıs devletinin iki kurucu devlet esasında inşa edilmesinin ardından bu kaynakların birlikte

değerlendirilebileceğini söyledi. "Kuzey Kıbrıs'ın da hakkının bulunduğu kaynakların tek taraflı olarak işletilmesini kabul edemeyiz" diyen Davutoğlu, bu kaynakların Kıbrıs'ın tümüne ait olduğunu ifade

etti.

Cumhurbaşkanı Eroğlu'nun BM Genel Sekreteri'ne ortak bir komite kurularak çalışmaların birlikte yürütülmesi için bir teklif sunduğunu hatırlatan Davutoğlu, Rum kesiminin enerjisini provakatif çalışmalar

yerine müzakerelere yoğunlaştırması halinde Kıbrıs'ta adil ve kalıcı bir barışın yerleşebileceğine inandığını söyledi.

Özgürgün ise, Doğu Akdeniz'de suların ısınmaya başladığı bir gündemde TC Dışişleri Bakanı ile kapsamlı bir görüşme yaptıklarını, Kıbrıs meselesinin gelinen aşamasını da kararlı ve yakın çalışma ve

işbirliği içerisinde götürme yolunda mutabık kaldıklarını ifade etti.

Dışişleri Bakanı Özgürgün, "Türkiye hükümeti ile yakin bir işbirliği içerisindeyiz. Suların ısındığı bu gündemde Türkiye'nin desteği halkımızı da hükümetimiz de mutlu etmiştir. Rum kesimi yapıcı

önerilerimizi değerlendirir, işbirliği çağrılarımıza kulak asarsa herkesin faydasına olur, ancak yasal olmayan tek yanlı tutum devam ederse, KKTC ve Türkiye de gereken adımları atmaktan çekinmez"

dedi.