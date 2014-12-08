Özgür Suriye Ordusu, Şeyh Miskin Beldesinİ Koruyamadı

Özgür Suriye Ordusu'na (ÖSO) bağlı birliklerin Dera kentine bağlı Şeyh Miskin beldesindeki askeri lojmanların denetimini sağladığı, 25 askeri öldürdüğü bildirildi.

Dera bölgesindeki yerel aktivistlerden Muhammed Ali, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ÖSO birliklerinin Şeyh Miskin beldesinin doğusunda yer alan askeri lojmanlara saldırarak, buranın kontrolünü sağladığını ifade etti.

Bölgede iki taraf arasında yoğun çatışmaların yaşandığını dile getiren Ali, "Lojmanlar bölgesinde yaşanan çatışmalarda 25 rejim askeri yaşamını yitirdi, çok sayıda asker yaralandı. Lojmanların kontrolü tamam ÖSO'ya geçti. Doğu bölgesinde de silahlı muhaliflerin ilerleyişi sürüyor" dedi.

"Şeyh Miskin bölgesindeki operasyonlara Liva Tevhid el-Cenub (Birleşik Güney Tugayı), Nusra Cephesi, Felak el-Elvel ve Ömeri Tugayı katıldı" ifadesini kullanan Ali, ÖSO'nun lojmanlar bölgesinde rejim güçlerinin karargah olarak kullandığı bir binaya bomba yüklü araçla intihar saldırısı gerçekleştirdiğini kaydetti.

Ali, silahlı muhaliflerin Şam yönetimine bağlı güçlerin kaldığı yerlere doçka ve havan toplarıyla saldırdığını belirterek, orduya ait savaş uçaklarının da muhaliflerin bulunduğu yerleri bombaladığını bildirdi.