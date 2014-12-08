Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 13°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
118411
ALTIN
163.576
DOLAR
3.8483
STERLİN
5.3460
EURO
4.7410
Okutan “Çocuk Olduğunu Bilmiyordum”
OKUTAN “ÇOCUK OLDUĞUNU BİLMİYORDUM”
Mukono 3 Gün Tutuklu Kalacak
MUKONO 3 GÜN TUTUKLU KALACAK
İlaç Alabilmek İçin Tüfeğini Rehin Bıraktı
İLAÇ ALABİLMEK İÇİN TÜFEĞİNİ REHİN...
KAYIP ARANIYOR!
Kayıp Aranıyor
banner256

Özgür Suriye Ordusu, Şeyh Miskin Beldesinİ Koruyamadı

Özgür Suriye Ordusu'na (ÖSO) bağlı birliklerin Dera kentine bağlı Şeyh Miskin beldesindeki askeri lojmanların denetimini sağladığı, 25 askeri öldürdüğü bildirildi.

Özgür Suriye Ordusu, Şeyh Miskin Beldesinİ Koruyamadı

Özgür Suriye Ordusu'na (ÖSO) bağlı birliklerin Dera kentine bağlı Şeyh Miskin beldesindeki askeri lojmanların denetimini sağladığı, 25 askeri öldürdüğü bildirildi.

08 Aralık 2014 Pazartesi 07:41
Özgür Suriye Ordusu, Şeyh Miskin Beldesinİ Koruyamadı
banner238

 Özgür Suriye Ordusu'na (ÖSO) bağlı birliklerin Dera kentine bağlı Şeyh Miskin beldesindeki askeri lojmanların denetimini sağladığı, 25 askeri öldürdüğü bildirildi.

Dera bölgesindeki yerel aktivistlerden Muhammed Ali, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ÖSO birliklerinin Şeyh Miskin beldesinin doğusunda yer alan askeri lojmanlara saldırarak, buranın kontrolünü sağladığını ifade etti.

Bölgede iki taraf arasında yoğun çatışmaların yaşandığını dile getiren Ali, "Lojmanlar bölgesinde yaşanan çatışmalarda 25 rejim askeri yaşamını yitirdi, çok sayıda asker yaralandı. Lojmanların kontrolü tamam ÖSO'ya geçti. Doğu bölgesinde de silahlı muhaliflerin ilerleyişi sürüyor" dedi.

"Şeyh Miskin bölgesindeki operasyonlara Liva Tevhid el-Cenub (Birleşik Güney Tugayı), Nusra Cephesi, Felak el-Elvel ve Ömeri Tugayı katıldı" ifadesini kullanan Ali, ÖSO'nun lojmanlar bölgesinde rejim güçlerinin karargah olarak kullandığı bir binaya bomba yüklü araçla intihar saldırısı gerçekleştirdiğini kaydetti.

Ali, silahlı muhaliflerin Şam yönetimine bağlı güçlerin kaldığı yerlere doçka ve havan toplarıyla saldırdığını belirterek, orduya ait savaş uçaklarının da muhaliflerin bulunduğu yerleri bombaladığını bildirdi.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Üç parmaklı mumya uzaylı mı, insan mı?
Üç parmaklı mumya uzaylı mı, insan mı?
1923 yapımı fotoğraf makinesine rekor fiyat!
1923 yapımı fotoğraf makinesine rekor fiyat!
Facianın eşiğinden dönülmüş...
Facianın eşiğinden dönülmüş...

banner253

banner211

banner226

banner276

banner269

banner241

banner220

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim