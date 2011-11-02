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Özersay: Zirvenin Sonucundan Memnunuz

Ocak'taki zirvenin en az 2 gün süreceğini, zirvede, yeni müzakere tekniklerinin kullanılacağını ifade etti

Özersay: Zirvenin Sonucundan Memnunuz

Ocak'taki zirvenin en az 2 gün süreceğini, zirvede, yeni müzakere tekniklerinin kullanılacağını ifade etti

02 Kasım 2011 Çarşamba 10:59
Özersay: Zirvenin Sonucundan Memnunuz
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Cumhurbaşkanı'nın Özel Temsilcisi Kudret Özersay, Green Tree Zirvesi’nin sonucundan memnun olduklarını belirtti. Özersay, Genel Sekreterin, liderlerin cesaret verici ilerlemeler kaydettiğini açıkladığına işaret etti...

Özersay, "Hem Cenevre ertesi hem de Greentree'de somut ilerlemeler olduğu Genel sekreterin ağızından teyit edilmiş durumdadır. Dolayısıyla Kıbrıs Türk Tarafı olarak ortaya çıkan sonuçtan son derece memnunuz" dedi...

Ocak'ta yine benzer bir zirve yapılacak olmasının önemine vurgu yapan Özersay, "Çünkü Genel Sekreter, olumlu sonuç üreten bir zirve olduğunu görmüştür. Yarar doğurduğu ortada... Bu yüzden Genel Sekreter aynı metodu kullanarak, bir kez daha, artık sürecin sonuna gelme ve başarılı bir sonuç elde etme maksadı ile böyle bir adım atmaktadır. Sayın Cunhurbaşkanımız da bunu tereddütsüz kabul etmiştir" diye konuştu...

Özel Temsilci Özersay, Ocak'taki zirvenin en az 2 gün süreceğini, zirvede, yeni müzakere tekniklerinin kullanılacağını ifade etti...

Zirvenin hemen ardından bazı çevrelerin ilerleme olmadığını söyleyerek, karamsar hava yaratmaya çalıştığını belirten Özersay, "Bugün bizzat sayın genel sekreter, bu zirvede somut ilerleme olduğunu açıklamıştır. Bu doğrultuda konuşanların sözleri, eğer genel sekreter yalan söylüyor demiyorlarsa,  gerçeği yansıtmamaktadır" dedi...

Özersay, "Bu zirvede somut ilerleme kaydedilmiştir. İçeriği, görüşmelerin gizliliği nedeniyle açıklayamıyor olmamız, ilerleme olmadığı anlamına gelmez. Birileri bunu bir fırsat olarak bilip olumsuz tablo çizmesinler. Bu Kıbrıs Türk Halkı'nın yararına bir şey değildir" ifadesi kullanıldı...

Vatandaşlığın ayrı bir başlık olmadığını belirten Özersay, "Şunu açıklıkla söyleyelim.  Eğer vatandaşlık konusu, ister al-ver  isterse başka başlık olsun. Çözmemiz gereken bir sorunsa, müzakere etmeyecek miyiz. Burada önemli olan pozisyonumuzdur. Müzakere ederek bu sorunu da çözmek durumundayız. Kıbrıs Türk Tarafının pozisyonu, adada yaşayan herkesin KKTC'de yaşayan herkesin değil, KKTC vatandaşlığına sahip olan insanların Birleşik Devletin vatandaşı olmasıdır. Bundan daha doğal bir talep olamaz. Uluslararası aktörler de bunu anlıyor" dedi...

Özersay, "Var olan sorun, müzakere edilmeden çözülemez. Bu konu konuşmadan çözülemez. Madem Kıbrıs Türk Tarafı çözüm ister, o zaman her konuyu müzakere eder. Her konuyu müzakere etmemiz, o konunun ayrı başlık olduğu anlamına gelmez. Burada iyi niyetli davranmak gerekir, siyasi yorumlar yapmamak gerekir" şeklinde konuştu.

Özel Temsilci, görüşmelerin Ocak ayına kadar liderler ve özel temsilciler düzeyinde devam edeceğini, BM'nin gerekli gördüğü zaman Greentree'de olduğu gibi mekik diplomasisi yürüteceğini belirtti...

Genel Sekreterin "end game" oyunun sonu olarak nitelendirdiği Yeni Greentree zirvesinin olumlu sonuçlanması için Kıbrıs Türk Tarafının gerekli çabayı ortaya koyacağını vurgulayan Özersay, " çünkü Kıbrıs Türk tarafı belirsizliğin ortadan kalkmasını istiyor. Sayın Cumhurbaşkanımız, uluslararası kamuoyunun gözüne bu zirvelerle birlikte Kıbrıs Sorununun çözülmesi gerektiğini sokmuş durumdadır" dedi...

Kıbrıs Sorunun çözümü için, halkın moralini bozacak siyasi söylemelerin artık bir  kenara bırakılmasını isteyen Özersay, Cumhurbaşkanı Eroğlu'nun başkanlığında, sayısız önerilerle süreci ileri götürmeye çalıştıklarını, bunun Cunhurbaşkanı'nın iyi niyeti ve pozitif yaklaşım ile doğrudan orantılı olduğunu, Kıbrıs Türk Tarafının çözüm için samimiyetle çalışmaya devam edeceğini sözlerine ekledi.

Son Güncelleme: 02.11.2011 10:59
Anahtar Kelimeler:
OcakZirveözersay
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