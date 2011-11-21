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Özersay Slovakya'da

43 Yaşındaki Kıbrıs Müzakereleri: Başarı için Tükedilmedik Yol Kalmadı” başlıklı bir sunum yapacak

Özersay Slovakya'da

43 Yaşındaki Kıbrıs Müzakereleri: Başarı için Tükedilmedik Yol Kalmadı” başlıklı bir sunum yapacak

21 Kasım 2011 Pazartesi 13:01
Özersay Slovakya'da
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Cumhurbaşkanlığı Özel Temsilcisi Kudret Özersay Slovakya’nın başkenti Bratislava’ya bugün günübirlik bir ziyaret gerçekleştiriyor. Ziyaret Kıbrıs Türklerini temsilen AB üyesi Slovakya’ya

yapılan ilk ziyeret olması açısndan önem arz ediyor.

Özersay, Bratislava temasları kapsamında ülkenin iki büyük üniversitesinden biri olan Comenius Üniversitesi ekonomi ve sosyal bilimler fakültesinde “43 Yaşındaki Kıbrıs Müzakereleri:

Başarı için Tükedilmedik Yol Kalmadı” başlıklı bir sunum yapacak.

Özel Temsilci Kudret Özersay temasları çerçevesinde Slovakya Dışişleri Bakanlığı üst düzey yetkilileriyle Kıbrıs sorununda gelinen aşamayı ve Kıbrıs Türk tarafının görüşlerini ele alacağı bir toplantı yapacak.

Kudret Özersay ve kendisine Slovakya temaslarında eşlik eden müzakere heyeti üyesi Güneş Onar, Bratislava temasları ardından bu akşam Brüksel’e geçerek, resmi temaslar yapmak üzere Brüksel’e giden Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu’nun heyetine dahil olacak.

2004 yılındaki genişleme dalgasında Avrupa Birliğine tam üye olan Slovakya, uzun yıllar bir federasyon çatısı altında birlikte yaşadığı Çek Cumhuriyetiyle 1993 yılında “kadife ayrılık” olarak nitelendirilen kararla ayrılmış ve bağımsızlığını elde etmişti. NATO’ya da üye olan Slovakya, Güney Kıbrıs’a akredite büyükelçisi Anna Turnikova aracılığıyla iki toplumlu etkinliklere önemli oranda destek vererek Kıbrıs Türk ve Rum siyasi partilerini bir araya getiren faaliyetler yürütüyor.

Son Güncelleme: 21.11.2011 13:01
Anahtar Kelimeler:
MüzakereSunumözersaySlovakya
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