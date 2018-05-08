Özel fotoğrafları çalındı

Saldırganın, Hilton’un hesaplarını kırarak 100 bini aşkın dolarını ve müstehcen fotoğraflarını ele geçirdiği bildirildi. TMZ sitesinin yayınladığı haberde siber saldırganın, Hilton’u 2015-2017 döneminde takip ettiği, banka ve iCloud hesabına ulaşmayı başardığı belirtildi. Habere göre saldırgan, 2015’te yeni yıl partisi için Hollywood Roosevelt Hotel’de oda rezervasyonu yaptırırken Hilton’un kredi kartlarındaki verileri kullandı. Olayı soruşturan yetkililerin verdiği bilgiye göre bilgisayar korsanı sadece o gece yaklaşık 40 bin dolar harcadı.