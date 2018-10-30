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Özbekistan’da Çiftçileri Suda Bekletip Cezalandıran Başbakan Yardımcısı Görevden Alındı

Taşkent, 30 Ekim 18 : Özbekistan\'da hasadın düşük olması nedeniyle 6 çiftçiyi yarım saat, dizlerine kadar su içinde bekleterek cezalandıran Başbakan Yardımcısı Zoyir Mirzayev görevden alındı.

Özbekistan’da Çiftçileri Suda Bekletip Cezalandıran Başbakan Yardımcısı Görevden Alındı

Taşkent, 30 Ekim 18 : Özbekistan\'da hasadın düşük olması nedeniyle 6 çiftçiyi yarım saat, dizlerine kadar su içinde bekleterek cezalandıran Başbakan Yardımcısı Zoyir Mirzayev görevden alındı.

30 Ekim 2018 Salı 14:41
Özbekistan’da Çiftçileri Suda Bekletip Cezalandıran Başbakan Yardımcısı Görevden Alındı

Taşkent, 30 Ekim 18 : Özbekistan\'da hasadın düşük olması nedeniyle 6 çiftçiyi yarım saat, dizlerine kadar su içinde bekleterek cezalandıran Başbakan Yardımcısı Zoyir Mirzayev görevden alındı.

Kun.uz sitesinin haberine göre çiftçilerin cezalandırılma görüntüleri sosyal medyada öfke yarattı.

Fotoğrafların altındaki yorumlarda birçok kişi, çiftçilerin Başbakan Yardımcısı Zoyir Mirzayev\'e neden itiraz edemediğini sorguladı.

“SİZ BUĞDAYI SULAMAZSANIZ, BEN SİZİ SULARIM”

Olay, başkent Taşkent\'in yakınlarındaki Oqqo\'rg\'on köyünde yaşandı. Köyün muhtarı Şerzod Murodov, Mirzayev\'in kendisi dahil altı çiftçiyi bizzat cezalandırdığını ve su içindeyken başlarında beklediğini söyledi.

Radio Liberty\'nin Özbekçe Servisi\'ne konuşan bir görgü tanığına göre Mirzayev, ziyaret ettiği köydeki çiftçileri "Siz buğdayı sulamazsanız, ben sizi sularım" diyerek bir sulama kanalına soktu.

Özbekistan Çalışma Bakanlığı olayın ardından soruşturma başlattı. Görgü tanıklarından yardım istedi. Daha sonra Facebook\'ta başlatılan bir kampanya çerçevesinde birçok kişi, olaya dikkat çekmek için su içinde beklerken çekilmiş fotoğraflarını paylaştı.

BAŞKA BİR KÖYDE DE KAYA CEZASI

Başbakan Yardımcısı Zoyir Mirzayev\'in aynı gün ziyaret ettiği başka bir köyde de çiftçileri sıraya dizerek ellerinde kayalarla beklettiğini gösteren fotoğrafların ortaya çıkması öfkeyi artırdı.

Kaya cezasının fotoğrafları da aynı gün sosyal medyaya yansıdı

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, hangi makamda olurlarsa olsunlar, suçluların cezalandırılacağı belirtildi.

Birkaç saat sonra da Devlet Başkanı Şevket Mirziyoyev\'in, Mirzayev\'i görevden aldığı duyuruldu.

(BBC/FG)

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