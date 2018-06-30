Özbekistan Turizminde Yüzde 93'lük Artış

Turizmin geliştirilmesine yönelik son dönemde önemli adımların atıldığı Özbekistan'da yılın ilk beş ayında ülkeye gelen yabancı turist sayısı geçen yılın aynı dönemine oranla yüzde 93 artarak 2,2 milyona ulaştı.

Özbekistan Dışişleri Bakanı Abdulaziz Kamilov, parlamentoda yaptığı konuşmasında, ülkede turizminin geliştirilmesine yönelik geniş kapsamlı çalışmaların devam ettiğini belirtti.

Bu çerçevede yabancı ünlü siyasetçi, kültür, sanat, spor ve iş adamlarını kapsayan "Özbekistan'ın Yurt Dışındaki Turizm Elçisi" uygulamasının başlatılmasının öngörüldüğünü kaydeden Kamilov, ayrıca din turizmine yönelik Hindistan, Pakistan, Endonezya, Malezya, Kuveyt ve diğer Müslüman ülkelerin dini liderleriyle faal çalışmaların yapıldığını, onların ülkeye ziyaretlerinin organize edildiğini vurguladı.

Kamilov, birçok ülke vatandaşına vize muafiyeti ve vize kolaylığının sağlanması sonucu ülkeye gelen yabancı turistlerin sayısının yaklaşık 2 kat arttığını kaydederek, "Yılın ilk beş ayında Özbekistan'a 2,2 milyon yabancı turist geldi. Bu geçen yılın aynı dönemine nazaran yüzde 93 daha fazla demektir." ifadesini kullandı.

TURİZMİ CANLANDIRMA HAMLESİ

Özbekistan hükümeti son dönemde ülkede turizmin geliştirilmesine yönelik bir dizi karar alırken, bu çerçevede mart ayında, aralarında Türkiye'nin de bulunduğu birçok ülkeye vize muafiyeti veya kolaylığı sağladı.

Yabancılara uygulanan geçici ikamet kaydı yaptırma zorunluluğunu kaldıran Özbek makamları, güvenlik gibi farklı nedenlerden şimdiye kadar kapalı olan Suffa Uluslararası Radyo Astronomi Gözlemevi, Temirlenk Mağarası, Canka Gölü, Hazret Sultan Külliyesi ve Severtsev Buzulu'nun da aralarında bulunduğu mekanları turistlerin ziyaretine açtı.