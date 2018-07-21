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Öyle bir laf etti ki! Kim’e kim inanır?

Hayatını gözler önünde yaşayan ve adını taşıyan televizyon programı üzerinden milyonlarca insanın hayatına konuk olan Kim Kardashian şaşırtıcı bir itirafta bulundu.

Öyle bir laf etti ki! Kim’e kim inanır?

Hayatını gözler önünde yaşayan ve adını taşıyan televizyon programı üzerinden milyonlarca insanın hayatına konuk olan Kim Kardashian şaşırtıcı bir itirafta bulundu.

21 Temmuz 2018 Cumartesi 15:25
Öyle bir laf etti ki! Kim’e kim inanır?

Öyle bir laf etti ki! Kim’e kim inanır?

Hayatını gözler önünde yaşayan ve adını taşıyan televizyon programı üzerinden milyonlarca insanın hayatına konuk olan Kim Kardashian şaşırtıcı bir itirafta bulundu.

Adını marka haline getiren ve son zamanlarda başta güzellik olmak üzere pek çok sektörde boy gösteren Kim Kardashian özellikle sosyal medya hesabından yaptığı cesur paylaşımlarla dikkatleri üzerine çekiyor. Kısa bir süre önce taşıyıcı anne üzerinden sahip olduğu bebeğini kucağına alan Kardashian havuz başında çekilmiş pozunu son derece ilginç bir notla paylaştı. Seksi bikinisiyle objektife gülümseyen Kardashian, bu kareye ‘Gerçekten utangaçım’ notunu düştü.

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