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Oy Kullanana Bedava Bisiklet Ve İndirimli Uber

New York, 6 Kasım 18 : ABD’de ara seçimlerde oy kullanma oranının önceki seçimlere göre yüksek olacağı tahmin ediliyor. Erken kullanılan oy oranlarındaki artış siyasi gözlemcilerin bu yöndeki tahminlerini güçlendiriyor.

Oy Kullanana Bedava Bisiklet Ve İndirimli Uber

New York, 6 Kasım 18 : ABD’de ara seçimlerde oy kullanma oranının önceki seçimlere göre yüksek olacağı tahmin ediliyor. Erken kullanılan oy oranlarındaki artış siyasi gözlemcilerin bu yöndeki tahminlerini güçlendiriyor.

06 Kasım 2018 Salı 10:25
Oy Kullanana Bedava Bisiklet Ve İndirimli Uber

New York, 6 Kasım 18 : ABD’de ara seçimlerde oy kullanma oranının önceki seçimlere göre yüksek olacağı tahmin ediliyor. Erken kullanılan oy oranlarındaki artış siyasi gözlemcilerin bu yöndeki tahminlerini güçlendiriyor.

Siyasi partilerin Amerikan vatandaşlarını sandığa götürmek için yürüttüğü kampanyalar dışında birçok şirket ve küçük işletmeler de düzenledikleri seçim günü kampanyalarıyla sandığa katılımı arttırmaya çalışıyor.

UBER seçim günü oy kullanmaya gidip gelen New Yorklu seçmenlere 10 dolarlık indirim yaptığını açıkladı.

Bir diğer taşımacılık firması Lyft ise ara seçimlerde New York’ta oy kullanan seçmenlere yüzde 50 indirim yapıyor.

‘OY VERMEYE BİSİKLETLE GİDİN’

New York Belediyesi de kent içinde paralı hizmet veren bisiklet servisi ‘Citibike’ın oy vermeye gidip gelen seçmenlere bedava olduğunu açıkladı.

Citibike, seçim günü ‘Oy Vermeye Bisikletle Gidin’ kampanyası kapsamında özel bir günlük kart veriyor.

New York kentinin Rockaway ve Staten Island bölgesinde kiralık bisiklet hizmeti veren Lime firması da seçim günü kendi bölgelerinde oy kullanan seçmenlerden para almıyor.

Getaround araç kiralama firması da seçim günü oy kullanmak için araba kiralayacak seçmenlere günlük araba kiralama bedelinden 10 dolarlık indirim yapıyor. Zipcar araç kiralama firması da seçmenlerin kiraladıkları arabalarda 20 dolarlık indirim yapıyor.

OY KULLANANLARA İNDİRİMLİ YEMEK

Büyük işletmeler dışında birçok irili ufaklı restoran ve bar da New York’ta sandığa giden seçmenler için kampanyalar başlattı. Kampanya başlatan restoranlar, oy kullanan seçmelerin hesap toplamından yüzde on ile yüzde yirmi arasında indirim yapıyor. Seçim kampanyası başlatan birçok bar da oy kullanan seçmenlere belirli oranlarda fiyat indirimi yapıyor ve bedava içki veriyor.

(VOA/RÇ/GÜL)


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