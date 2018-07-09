Oy Pusulalarının Elle Sayımı Bağdat’ta Başladı

Irak'ın güneyinde yer alan 6 ilde genel seçimde kullanılan oyların elle sayım işlemine başkent Bağdat'ta başlandığı belirtildi.

Irak Bağımsız Yüksek Seçim Komiserliği'nden alınan bilgiye göre, güneydeki Meysan, Zikar, Vasıt, Musenna, Kadisiyye ve Basra illerinden, seçime şaibe karıştığı iddiasıyla şikâyet üzerine getirilen sandıklardaki oyların elle sayımı başkentin merkezindeki Uluslararası Bağdat Fuar Alanı'nda yapılıyor.

Çevrede üst düzey güvenlik önlemleri alınırken, elle sayım işleminin yapıldığı alana basın mensupların girişine de izin verilmiyor.

Öte yandan, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde (IKBY) yer alan Süleymaniye vilayetinde de oyların yeniden elle sayımına başlandı.

Irak'ta 12 Mayıs'ta yapılan genel seçimlere hile ve düşük katılım damga vurmuştu. Irak meclisi, 6 Haziran'da "ülke genelinde seçim sandıklarının yeniden açılarak elle sayım yapılması" kararı almıştı.

Oyların yeniden sayılmasının en çok talep edildiği Kerkük'te, geçen hafta başlayan elle sayım işlemi 3 gün sürdükten sonra herhangi bir gerekçe gösterilmeksizin durdurulmuştu.

Bu duruma tepki gösteren Kerkük'teki Türkmenler, kentte protesto gösterileri düzenlemişti.

Hile ve şaibe ithamlarıyla karşı karşıya kalan Kürdistan Yurtseverler Birliği Politbüro Sorumlusu Mela Bahtiyar ise dün düzenlediği basın toplantısında elle sayım işlemi sırasında oyların 93'ünün ilan edilen sonuçlarla örtüştüğünü iddia etmişti.

