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Otobüste Herkesin Gözü Önünde İlişkiye Girdiler!

Otobüste Herkesin Gözü Önünde İlişkiye Girdiler!

Otobüste Herkesin Gözü Önünde İlişkiye Girdiler!

Otobüste Herkesin Gözü Önünde İlişkiye Girdiler!

25 Aralık 2017 Pazartesi 16:58
Otobüste Herkesin Gözü Önünde İlişkiye Girdiler!
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İngiltere’de çift katlı halk otobüsünde herkesin önünde cinsel ilişkiye giren çiftin videosu, gören herkesi şaşırttı.

Geçen hafta Doğu Londra’da gece çalışan bir halk otobüsünün üst katına çıkanlar, soyunarak cinsel ilişkiye giren çifti görünce, gözlerine inanamadı.

Etraftakilerin şaşkın bakışlarına rağmen yolculuklarına bu şekilde devam eden çift, yolculardan birinin videolarını çekmesiyle, bütün ülkenin sohbet konusu oldu. Instagram’da paylaşılan 20 saniyelik video, binlerce kişi tarafından izlenerek paylaşıldı.

Görgü tanıkları, “Cinsel ilişkiye girdikleri çok açıktı. Bazıları alkışladı. Diğerleri ise tam bir İngiliz gibi, camdan bakıp neler olup bittiğini önemsemez gibi davrandı” dedi.

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