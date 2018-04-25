Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 25°
açık
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
107401
ALTIN
174.045
DOLAR
4.0965
STERLİN
5.7079
EURO
4.9868
Meteoroloji Dairesi'inden uyarı!
METEOROLOJİ DAİRESİ'NDEN UYARI!
Ercan’da 45 gram eroin
ERCAN'DA 45 GRAM EROİN
Aşıklar yolundan aşağıya düştü
GAZİMAĞUSA’DA FECİ KAZA
Yine kaza!
YİNE KAZA!
banner256

Otele grup seks baskını!

18 erkek ve 14 kadın gözaltında...

Otele grup seks baskını!

18 erkek ve 14 kadın gözaltında...

25 Nisan 2018 Çarşamba 18:41
Otele grup seks baskını!

Tayland'ın Pattaya şehrinde polis ekipleri, fuhuş yapıldığı ihbarı üzerine bir otele baskın düzenledi. Baskında grup seks partisi yaptığı öğrenilen 18 erkek ve 14 hayat kadını gözaltına alındı.

Olay, Tayland’ın Pattaya şehrinde meydana geldi. İhbar üzerine harekete geçen polis ekipleri gece saatlerinde bir otele baskın düzenledi. Baskında grup seks partisi yaptığı ifade edilen 18 erkek ve 14 hayat kadını gözaltına alındı.

banner223
Gözaltına alınanlar içinde İngiliz, Rus, Avustralyalı ve Amerikalıların da olduğu açıklandı.

Baskın yapılan otelin yöneticisinin de operasyonda gözaltına alındığı belirtildi.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Göğüs estetiği ameliyatı hayatına mal oldu
Göğüs estetiği ameliyatı hayatına mal oldu
Öldürüp yaktılar, üzerinde mangal yaptılar!
Öldürüp yaktılar, üzerinde mangal yaptılar!
İran'da düşen jetin sırrı çözülüyor!
İran'da düşen jetin sırrı çözülüyor!
9 çocuk babasını yıkan haber...
9 çocuk babasını yıkan haber...
Rusya, Türkiye'ye sevk edilecek S-400'lerin üretimine başladı!
Rusya, Türkiye'ye sevk edilecek S-400'lerin üretimine başladı!
"ABD'de Türkler'den protesto"
"ABD'de Türkler'den protesto"
Hastaneye kontrole gitti, hayatının şokunu yaşadı! 9 çocuk da...
Hastaneye kontrole gitti, hayatının şokunu yaşadı! 9 çocuk da...
Washıngton'da “Ermeni iddialarına“ karşı protesto
Washıngton'da “Ermeni iddialarına“ karşı protesto
Yeni doğan bebeğini sokağa bıraktı ve...
Yeni doğan bebeğini sokağa bıraktı ve...
Trump'tan 24 Nisan açıklaması: “Büyük Felaket”
Trump'tan 24 Nisan açıklaması: “Büyük Felaket”

banner253

banner211

banner226

banner276

banner241

banner220

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim