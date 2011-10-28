Osmaniye'de Hain Saldırı.

Osmaniye'de Kredi ve Yurtlar Kurumu'na ait öğrenci yurdunun önünde görev yapan 3 trafik polisine PKK'lı teröristlerce uzun namlulu silahlarla ateş açıldı. Saldırıda 2 polis memuru şehit oldu, 1 polis memuru da ağır yaralandı. Kaçan teröristlerden 1'i çıkan çatışmada ölü olarak ele geçirildi.

Olay, saat 13.15 sıralarında merkez Fakıuşağı Mahallesi'ndeki üniversite bölgesindeki Kredi ve Yurtlar Kurumu'na ait öğrenci yurdu önünde meydana geldi. Henüz plakası belirlenemeyen hafif ticari araçla gelen ve 4 kişi olduğu sanılan PKK'lı teröristler, yol kenarına park ettikleri 80 A 5440 plakalı resmi otomobilden inerek yurt binası önünde görev yapan 3 trafik polisine uzun namlulu silahlarla ateş açtı. Saldırıda 2 polis memuru olay yerinde şehit olurken, 1 polis memuru da ağır yaralandı. Saldırganlar, olay yerinden geldikleri araçla hızla uzaklaştı.

Amanos Dağları'nın eteğindeki Zorkun Yaylası'na doğru kaçan PKK'lılar, araçlarını Orman İşletme Müdürlüğü'nün yakınlarında terk ederek yaya olarak ormanın içine girdi. Jandarma ve polisin Özel Hareket timleri de bölgeye sevk edildi. Güvenlik güçleri, Karacalar Mevkii'nde karşılaştıkları teröristlerle çatışmaya girdi. Çatışmada 1 terörist ölü olarak geçirildi, diğerleri ise sık ormanın içine kaçtı.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri sırasında saldırıyı duyan Osmaniye Emniyet Müdürü Tayfur Erdal Ceren de olay yerine gelerek saldırı ve operasyonla ilgili bilgi aldı.