Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 11°
açık
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
118411
ALTIN
163.512
DOLAR
3.8483
STERLİN
5.3452
EURO
4.7410
Okutan “Çocuk Olduğunu Bilmiyordum”
OKUTAN “ÇOCUK OLDUĞUNU BİLMİYORDUM”
Mukono 3 Gün Tutuklu Kalacak
MUKONO 3 GÜN TUTUKLU KALACAK
İlaç Alabilmek İçin Tüfeğini Rehin Bıraktı
İLAÇ ALABİLMEK İÇİN TÜFEĞİNİ REHİN...
14 yaşındaki kız çocuğu kayıp!
Kayıp Aranıyor
banner256

Osmaniye'de BDP binasına saldırı girişimi

OSMANİYE’de, Hakkari’nin Çukurca İlçesi’nde 24 askerin şehit edildiği terör saldırısını protesto etmek

Osmaniye'de BDP binasına saldırı girişimi

OSMANİYE’de, Hakkari’nin Çukurca İlçesi’nde 24 askerin şehit edildiği terör saldırısını protesto etmek

20 Ekim 2011 Perşembe 16:28
Osmaniye'de BDP binasına saldırı girişimi
banner238

OSMANİYE’de, Hakkari’nin Çukurca İlçesi’nde 24 askerin şehit edildiği terör saldırısını protesto etmek isteyenler BDP İl binasına saldırı girişiminde bulundu.

Polis olası saldırıya karşı Türk bayrağı astığı BDP binasında geniş önlem alarak saldırıyı engelledi.

Aralarında öğrenci ve genç kızların da bulunduğu yaklaşık 1000 kişi, Dr. Sadık Ahmet Caddesi’nde toplandı. PKK aleyhine sloganlar atan grup, aynı cadde üzerindeki BDP İl binasına doğru yürüyüşe geçti. Polisin geniş güvenlik önlemi altında yapılan yürüyüş sırasında bazı gruplar, BDP il binasına saldırmak istedi.

Çevrede önlem alan polis, bariyerlerle çevrelediği il binasına göstericileri yaklaştırmak istemedi. Kısa süren arbede ardından kalabalık dağıtılırken bir grup, polisin olası saldırıya karşı önlem amacıyla BDP’nin bulunduğu binaya astığı Türk Bayrağı’nın indirilmesini istendi. Ancak polis buna izin vermedi. Kalabalık, sloganlar atarak dağıldı.

ADIYAMAN'DA DA BDP BİNASINA SALDIRMAK İSTEDİLER ADIYAMAN’da, 24 şehit verilen PKK saldırısını protesto yürüyüşü yapan ve bu sırada BDP İl Başkanlığı’na saldırmak isteyen kalabalık ile polis arasında arbede çıktı. Arbede sırasında polis öfkeli kalabalığa biber gazı ile müdahale etti. Çeşitli sivil toplum örgütlerinin çağrısı ile saat 15.30 sıralarında aralarında öğrenci ve kadınların da bulunduğu yaklaşık 500 kişi Demokrasi Parkı’nda toplandı.

Terör örgütü PKK aleyhine sloganlar atan ve ellerinde Türk Bayrakları ile yürüyen kalabalık, kent merkezine doğru ilerlerken Gölbaşı Caddesi üzerinde bulunan BDP İl binasına saldırmak istedi. Burada önlem alan polis ile uyarıya rağmen parti binasına girmek isteyen kalabalık arasında arbede çıktı. Polis uyarılara rağmen dağılmamakta ısrar eden kalabalığa biber gazı ile müdahale etti. Kısa süreli gerginliğin yaşandığı müdahalenin ardından kalabalık, sağduyulu vatandaşlar ve polis amirlerinin araya girmesi ile BDP binası önünden ayrılarak kent merkezine doğru yürümeye başladı.

Son Güncelleme: 20.10.2011 16:28
Anahtar Kelimeler:
PKKBDPPolisşehitÇukurcaOsmaniye
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Arkadaşına atacağı fotoğrafı 6 çocuklu babaya atınca…
Arkadaşına atacağı fotoğrafı 6 çocuklu babaya atınca…
Üç parmaklı mumya uzaylı mı, insan mı?
Üç parmaklı mumya uzaylı mı, insan mı?
1923 yapımı fotoğraf makinesine rekor fiyat!
1923 yapımı fotoğraf makinesine rekor fiyat!

banner253

banner211

banner226

banner276

banner269

banner241

banner220

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim