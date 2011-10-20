Osmaniye'de BDP binasına saldırı girişimi

OSMANİYE’de, Hakkari’nin Çukurca İlçesi’nde 24 askerin şehit edildiği terör saldırısını protesto etmek isteyenler BDP İl binasına saldırı girişiminde bulundu.

Polis olası saldırıya karşı Türk bayrağı astığı BDP binasında geniş önlem alarak saldırıyı engelledi.

Aralarında öğrenci ve genç kızların da bulunduğu yaklaşık 1000 kişi, Dr. Sadık Ahmet Caddesi’nde toplandı. PKK aleyhine sloganlar atan grup, aynı cadde üzerindeki BDP İl binasına doğru yürüyüşe geçti. Polisin geniş güvenlik önlemi altında yapılan yürüyüş sırasında bazı gruplar, BDP il binasına saldırmak istedi.

Çevrede önlem alan polis, bariyerlerle çevrelediği il binasına göstericileri yaklaştırmak istemedi. Kısa süren arbede ardından kalabalık dağıtılırken bir grup, polisin olası saldırıya karşı önlem amacıyla BDP’nin bulunduğu binaya astığı Türk Bayrağı’nın indirilmesini istendi. Ancak polis buna izin vermedi. Kalabalık, sloganlar atarak dağıldı.

ADIYAMAN'DA DA BDP BİNASINA SALDIRMAK İSTEDİLER ADIYAMAN’da, 24 şehit verilen PKK saldırısını protesto yürüyüşü yapan ve bu sırada BDP İl Başkanlığı’na saldırmak isteyen kalabalık ile polis arasında arbede çıktı. Arbede sırasında polis öfkeli kalabalığa biber gazı ile müdahale etti. Çeşitli sivil toplum örgütlerinin çağrısı ile saat 15.30 sıralarında aralarında öğrenci ve kadınların da bulunduğu yaklaşık 500 kişi Demokrasi Parkı’nda toplandı.

Terör örgütü PKK aleyhine sloganlar atan ve ellerinde Türk Bayrakları ile yürüyen kalabalık, kent merkezine doğru ilerlerken Gölbaşı Caddesi üzerinde bulunan BDP İl binasına saldırmak istedi. Burada önlem alan polis ile uyarıya rağmen parti binasına girmek isteyen kalabalık arasında arbede çıktı. Polis uyarılara rağmen dağılmamakta ısrar eden kalabalığa biber gazı ile müdahale etti. Kısa süreli gerginliğin yaşandığı müdahalenin ardından kalabalık, sağduyulu vatandaşlar ve polis amirlerinin araya girmesi ile BDP binası önünden ayrılarak kent merkezine doğru yürümeye başladı.