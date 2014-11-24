Örümcek Soktu Hayatı Karardı

Örümcek parmağından ediyordu

Cinsi bilinmeyen bir örümcek tarafından ısırılan 33 yaşındaki İngiliz adam, 3 ayrı operasyon geçirmek zorunda kaldı. Doktorlar, talihsiz adamdan aldıkları örnek sayesinden örümceğin cinsini saptamaya çalışıyor





Bilinmeyen bir örümcek tarafından ısırılan 33 yaşındaki İngiliz adam, birkaç gün sonra ağrılarının artması sonucu doktora başvurunca durumun ciddeyetini kavradı.



Örümceğin zehrini 3 ayrı operasyon sayesinden Nicky Thornley’nin vücudundan çıkartan doktorlar, talihsiz adamın geç kalması durumunda parmağını kaybedebileceğini açıklandı.



Olay hakkında İngiliz medyasına konuşan Nicky Thornley, köpeğini dolaştırdığı sırada sol elindeki parmağında şiddetli bir acı hissetmeye başladı. Sonraki birkaç gün içinde şişen ve şiddetli ağrılara sebep olan parmağı için doktora görünen 33 yaşındaki adama 3 ayrı operasyon yapıldı ve cildin içersindeki zehir çıkartıldı.



Söz konusu zehrin dolaşımı yavaşlattığına ve zamanında müdehale edilmemesi durumunda daha ciddi sonuçlarla karşı karşıya kalınabileceğine vurgu yapan doktorlar, Thornley’den aldıkları örnek sayesinden örümceğin cinsini saptamaya çalışıyor.

