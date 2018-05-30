Oruç tutmadığı için Allah onu cezalandırdı'

Kuveytli vaiz Mubarak al-Bathali, Mohamed Salah'ın final maçında oruç tutmadığı için sakatlandığını, bu sakatlığın Allah tarafından bir ceza olduğunu dile getirdi.

.Kuveytli din adamı Mubarak al-Bathali, Real Madrid karşısında 33. dakikada omuzundan sakatlandığı için oyundan çıkan Mohammad Salah'ın sakatlığının oruç tutmadığı için Allahtarafından bir ceza olduğunu söyledi.



"Allah, oruç tutmadığı için Salah'ı cezalandırdı. Hayatımız Allah'ın elinde, yaptıklarımıza göre şekilleniyor. İyiyi ve kötüyü o biliyor. Belki de sakatlık onun için daha iyiydi."



"ALLAH TARAFINDAN BİR CEZA"

