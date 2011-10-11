Ortadoğuya Barışı Sadece Türkiye Getirebilir!

GELECEK BİLİMCİSİ VE “2050” KİTABININ YAZARI PROF. PASSİG: “2050’DE ORTA DOĞU’DA BİRÇOK DEVLET ÇÖKECEK. TÜRKİYE VE İSRAİL İSE BÖLGEDEKİ TEMEL GÜÇ OLMAYA DEVAM EDECEK”

Futurist (Gelecek bilimcisi) Prof. David Passig, 2050 yılında Orta Doğu'da birçok devletin çökeceğini belirterek, ''Türkiye ve İsrail ise bölgedeki temel güç olmaya devam edecek. Bu bölgeye barışı getirebilecek tek ülke Türkiye olacak'' dedi.

Yazdığı ''2050'' kitabını Türk okuyucularına tanıtmak üzere İstanbul'da bulunan Passig, kitabı ve 21. yüzyılda dünyayı nelerin beklediği ile ilgili AA muhabirine çeşitli değerlendirmelerde bulundu.

Gelecekle ilgili öngörülerde bulunmasının kolay bir süreç olmadığını ifade eden Passig, bunun çok ciddi bir çalışma ve araştırma gerektirdiğini, bu kitabı hazırlarken kızının ''Ya öngörülerin tutmazsa?'' diye çok endişelendiğini, kendisinin de kızına burada temel unsurun geleceği tahmin etmenin değil, gelecekte büyük felaketlere sebep verebilecek hatalara düşmemek olduğunu söylediğini kaydetti.

Kitabında, insanoğlunun yaklaşık olarak 5 bin yıl öncesine kadar yaptığı hatalardan bahsettiğini aktaran Passig, ''Burada okuyucularıma anlatmak istediğim, kimse geleceği 15 dakikada göremez. Bu yıllara dayanan bir analiz ve mantık yürütmesi sonucunda oluşabilecek bir öngörüdür. İnsanlar, geçmişlerine bakıp gelecekle ilgili dersler çıkarmalıdır. Ancak bunu yalnızca bir perspektiften yapamayız. Olaylara, olayların oluş biçimine birçok pencereden görmek gerekir'' şeklide konuştu.

Passig, yaşanılan hiçbir şeyin karmaşık olmadığını, her bir olayın bir mantığı olduğunu dile getirerek, tarihin bir nevi tekrardan ibaret olduğunu, kendisinin de belirli dönemlerde yaşanan olayları inceleyip bunların neden yaşandığına farklı perspektiflerden mantık ürettiğini aktardı.

ORTA DOĞU ÖNGÖRÜSÜ

Orta Doğu'da yaşanan olaylara 2 farklı bölgedeki çekişmelerin neden olduğunu söyleyen Passig, şunları kaydetti:

''Orta Doğu'daki yaşanan olayların sebebi Batı ve Rusya arasındaki çekişmedir. Bir örnek vermek gerekirse 1920'de herkes Almanya'nın artık bittiğini düşünüyordu. Ancak 20 yıl sonra ne oldu? Daha güçlü bir şekilde geldi. Rusya ve Batı kendi aralarında çekişiyor, aralarında kalan ve bu durumdan en çok etkilenen ise Avrasya oluyor. ABD, Avrasya'nın büyük akımların ve olayların merkezi olduğunu anladı. Bu akımları ne güçlendiriyor diye soracak olursak, bunun cevabı Rusya'nın tekrar güçlenmesi olacaktır. Bu durum da Batı'yı korkutuyor. Yani Orta Doğu'da olanlar, aslında büyük bir evin ancak arka bahçesini oluşturuyor. Orta Doğu, büyük güçlerin ikinci oyun alanı. Birçok insan Orta Doğu'daki sorunlara Orta Doğu'dan bakıyor. Ben ise farklı bir bölgeden bakıyorum. Bence birçok insanın yaptığı hatada bu. Bakış açımızı değiştirmek. 2050 kitabı da buna yardımcı oluyor.''

Orta Doğu'nun 2 önemli gücü olan Türkiye ve İsrail'in birçok ortak noktası olduğuna işaret eden Passig, 2 ülkenin de mevcudiyetlerinin tabiatıyla Doğu ve Batı arasında denge kurmaya çalıştığını, demografik olarak son derece canlı ve genç olduğunu, gelişmekte olan ülke konumundan gelişmiş ülke konumuna geçtiğini aktardı.

Bazı durumlarda benzerliklerin insanları bir araya getirdiğini, yine bazı durumlarda ise birbirinden ayırdığını işaret eden Passig, ''Ancak Türkiye ve İsrail arasındaki durumun kalıcı olacağını düşünmüyorum. Türkiye, yüz yıllar boyunca hakim olduğu bölgede çok güçlüydü ve Orta Doğu'daki dengeleri korumak adına bir çoğu pozitif olan çok önemli roller oynadı. Fakat 1. Dünya Savaşı'ndan sonra jeopolitik olarak kenara çekildi'' dedi.

İnsanların dünyanın içinde bulunduğu şu andaki durumuna bakarak birçok şeyin değiştiğini düşündüklerini belirten Passig, ancak bunun çok yanlış olduğunu, değişikliğin yalnızca bir süre yaşandığını, temel durumların aynı kaldığını ifade etti.

TÜRKİYE’YE “AĞABEY” KONUMU

Önceki kitabında Mısır, Suriye ve Lübnan'ın 21. yüzyılın başında yıkılacağını öngördüğünü aktaran Passig, bunun aynı zamanda ABD'nin dış politikası tarafınca bir web sitesinde de yayımlandığını kaydetti.

Passig, bu ülkelerin yıkılmasını tarihte birçok kez olduğu gibi ancak Türkiye'nin engel olabileceğini ifade ederek, ''Türkiye istese de istemese de bu ülkelerin yıkılmasını engelleyecek. Türkiye'nin bölgedeki pozisyonu bunu öngörüyor. Türkiye, bu ülkelerin ağabeyi olacak. Yine geçmişte olduğu gibi Arap ülkelerinde yaşanan bu olaylar Türkiye'ye olan göçü de başlatmış oluyor'' diye konuştu.

David Passig, ''2050 yılında Orta Doğu'da birçok devlet çökecek. Türkiye ve İsrail ise bölgedeki temel güç olmaya devam edecek. Bu bölgeye barışı getirebilecek tek ülke Türkiye olacak. Eğer hatalar yapılmazsa Türkiye çok güçlü olabilir. Geçmişteki hatalardan ders almamak gerçekten büyük bir ayıp olur'' şeklinde konuştu.

İsrail'in, ''Mavi Marmara'' olayında Türkiye'nin şart koştuğu üzere özür dilemeden de ilişkilerinin düzeleceğine inandığına dikkati çeken Passig, ''İki ülke arasındaki ilişki aynı evlilikte olduğu gibi ne söylediği ile değil, ne yaptığı ile önem kazanır. Çünkü Orta Doğu bölgesinin dışındaki güçler bizim tekrar arkadaş olmamızı istiyor ve bu böyle olacak'' dedi.

“İNSANLAR YAKIN GELECEKTE 150 YAŞINA KADAR YAŞAYACAK”

Yaklaşık 200 yıl önce insan ömrünün 25 yıl olduğunu belirten Passig, şunları kaydetti:

''Şu anda 1-2 yaşında olan çocukların yaklaşık 150 yıl yaşayacağını öngörüyorum. Bunun nedeni ise içilen steril ve temiz su. Geçmişte insanlar temiz suya ulaşamıyordu. Teknoloji ve imkanların gelişmesiyle insanların hayat standartları yükseldi. İnsan sağlığı için temiz su çok önemli. Şu anda uzun yaşayan insanları gördüğümüzde bize mucize gibi geliyor. Halbuki bunun sebebi çok basit. Nedeni temiz su. Sadece temiz su ile insan ömrü 3 katına çıkabiliyor. Buna teknoloji ve genetik gibi etkenler eklendiğinde insan ömrü daha da artacak.