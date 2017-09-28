Ortadoğu Dörtlüsü'nden Filistin Uzlaşı Çabalarına Destek

Birleşmiş Milletler (BM), Avrupa Birliği (AB), ABD ve Rusya'dan oluşan Ortadoğu Dörtlüsü, Filistin yönetiminin Gazze'de görevi devralması için sarf edilen çabaları desteklediğini bildirdi.

Kudüs, 28 Eylül 17 (.): Birleşmiş Milletler (BM), Avrupa Birliği (AB), ABD ve Rusya'dan oluşan Ortadoğu Dörtlüsü, Filistin yönetiminin Gazze'de görevi devralması için sarf edilen çabaları desteklediğini bildirdi.

BM, AB, ABD ve Rusya temsilcilerinden ortak yapılan yazılı açıklamada, Filistin yönetiminin Gazze'de görevi devralmasını kolaylaştıracak şartların hazırlanmasi için Mısır'ın ve diğer tarafların harcadığı çabaların memnuniyetle karşılandığı belirtildi.

Gazze ve Batı Şeria'nın "meşru Filistin yönetimi altında" birleşmesi için tarafların somut adımlar atmaya teşvik edildiği açıklamada, söz konusu birliğin, "İsrail'in güvenlik endişelerinin giderilmesiyle sınır kapılarının açılmasını ve Gazze'nin büyümesi için uluslararası desteğin ortaya çıkışını" kolaylaştıracağı kaydedildi.

Ortadoğu Dörtlüsü'nün, barış sürecine destek olmak için İsrail, Filistin yönetimi ve bölge ile çalışmaya hazır olduğu aktarılan açıklamada, Gazze'deki tehlikeli insani durumun iyileştirilmesi gerektiğine vurgu yapılarak, uluslararası topluma buna göre hareket etme çağrısında bulundu.

Hamas, Mısırlı yetkililer ile son dönemlerde gerçekleştirilen görüşmeler neticesinde 17 Eylül'de bir açıklama yapmış, Gazze'de geçen mart ayında hükümet işlerinin yürütülmesi için kurulan İdari Komite'nin feshedildiğini duyurmuş, Filistin hükümetinin Gazze'de görevi devralmasına, genel seçimlere gidilmesine ve Fetih Hareketi ile diyaloğa hazır olduğunu bildirmişti.

FİLİSTİN'DEKİ SİYASİ BÖLÜNMÜŞLÜK

Filistin'de 2006 yılında seçimleri kazanmasının ardından Hamas ile Fetih Hareketi arasında anlaşmazlıklar çıkmış, çatışmalardan sonra Hamas, 2007'de Gazze'nin kontrolünü ele geçirmişti.

Hamas ve Fetih Hareketi, 23 Nisan 2014'te birlik hükümeti kurulması ve seçimlerin yapılması konusunda bir uzlaşı anlaşması imzalamış, uzlaşı hükümeti 2 Haziran 2014'te kurulmuş ancak iki tarafın siyasi ayrılıkları sebebiyle hükümet, İsrail ablukası altındaki Gazze'de görevlerini yerine getirememişti.

(AA/ÖZ/HA)