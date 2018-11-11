Ortadoğu\'da Olumsuz Hava Şartları Etkisini Sürdürüyor

SUUDİ ARABİSTAN\'DA OLUMSUZ HAVA ŞARTLARI NEDENİYLE 3 KÖY TAHLİYE EDİLİRKEN, BAHREYN\'DE HALKA EVLERİNDEN ÇIKMAMA UYARISI YAPILDI



Riyad, 11 Kasım 18 (T.a.K): Suudi Arabistan\'ın kuzeyindeki 3 köy, olumsuz hava koşulları nedeniyle tahliye edildi.



El-Cevf Bölgesi Sivil Savunma Müdürlüğü Sözcüsü Abdurrahman ed-Duveyhi, ülkenin kuzeyinde etkili olan yoğun yağış nedeniyle 3 köyün boşaltıldığını belirtti.



Duveyhi, köylerden birinde mahsur kalan 41 kişinin sivil savunma ekiplerince kurtarıldığını ifade etti.



Suudi Arabistan resmi ajansı SPA\'nın haberine göre, Duveyhi, yağışlar nedeniyle evi zarar gören 140 ailenin ilgili birimlerin koordinasyonuyla durum normale dönene kadar evlerinden tahliye edildiğini ve tüm ihtiyaçlarının karşılanacağını aktardı.



BAHREYN\'DEN HALKA DIŞARI ÇIKMAMA UYARISI



Bahreyn İçişleri Bakanlığı da vatandaşlara, gerekli olmadığı sürece dışarı çıkmamaları çağrısında bulundu.



Bahreyn resmi ajansı BNA\'nın haberine göre, Bakanlık, hava şartlarının istikrarsız seyretmesi nedeniyle, vatandaşlara evlerde su baskını yaşanması dahil olumsuz hava koşulları sırasında nasıl davranılacağı konusunda bilgi verdi.



Olumsuz hava şartları, Ürdün başta olmak üzere birçok Arap ülkesinde etkisini sürdürüyor.



(AA/RU/ÖK)





