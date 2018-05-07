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Ortadoğu'nun dengelerini değiştirecek gelişme

Hizbullah'a yakın El Meyadin televizyonunun haberine göre, Lübnan'da dün düzenlenen seçimleri müttefikleri büyük bir zafer kazanırken, BaşbakanSaad Hariri’nin liderlik ettiği el-Mustakbel partisi ağır bir yenilgi aldı.

Ortadoğu'nun dengelerini değiştirecek gelişme

Hizbullah'a yakın El Meyadin televizyonunun haberine göre, Lübnan'da dün düzenlenen seçimleri müttefikleri büyük bir zafer kazanırken, BaşbakanSaad Hariri’nin liderlik ettiği el-Mustakbel partisi ağır bir yenilgi aldı.

07 Mayıs 2018 Pazartesi 11:52
Ortadoğu'nun dengelerini değiştirecek gelişme

Ortadoğu'nun dengelerini değiştirecek gelişme!

Lübnan’da dün düzenlenen seçimlerde ABD ve İsrail'in uluslararası platformda terörist örgüt olarak tanımladığı Hizbullah ve müttefiklerinin oluşturduğu Direniş’e Vefa ittifakı zafer kazandı.

Hizbullah'a yakın El Meyadin televizyonunun haberine göre, Lübnan'da dün düzenlenen seçimleri müttefikleri büyük bir zafer kazanırken, BaşbakanSaad Hariri’nin liderlik ettiği el-Mustakbel partisi ağır bir yenilgi aldı.

İlk sonuçların ardından Direniş’e vefa ve Emel taraftarlarının uzun araç konvoyları oluşturarak zafer kutlamaları yaptığı bildirildi.

KATILIM ORANI ÇOK DÜŞÜK KALDI

128 milletvekilinin belirlenmesi için 15 seçim bölgesinde kurulan merkezlerde yerel saatle 07.00'de başlayan ve 19:00'da sona eren seçimlerin ardından basın toplantısı düzenleyen Lübnan İçişleri Bakanı Nihad el-Meşnuk katılım oranının yüzde 49,2 olduğunu söyledi.

Hizbullah Genel Sekreter vekili Naim Kasım seçimden önce "Bu seçimler nispi temsil yasası sayesinde, Lübnanlılar için önemli bir şans. Bu sayede her grup hakkını alacak ve parlamentoda temsil edilebilecek. Hizbullah, iyileştirilmesi gerektiğini düşünse de bu seçim sisteminden dolayı heyecanlı" demişti.

İSRAİL'DEN İLK AÇIKLAMA

Lübnan'da İran destekli Hizbullah'ın parlamento seçimlerinde başarı göstermesinin ardından İsrailEğitim Bakanı Naftali Bennett'den ilk yorum geldi.

Twitter hesabından açıklama yapan Bakan Naftali Bennet, "Hizbullah eşittir Lübnan" dedi. İsrail'in bundan sonra Lübnan ve Hizbullah arasında ayrım yapmayacağını belirten Bakan Naftali, İsrail'e yönelik herhangi bir saldırıda Lübnan'ı sorumlu tutacağını belirtti.

"İSRAİL'İN SALDIRI RİSKİ ARTTI"

ABD ve İsrail'in uluslararası platformlarda terör örgütü olaraqk gördüğü Hizbullah'ın, Lübnan'daki seçimlerde büyük nüfuz elde etmesi Ortadoğu'da yeni gelişmelerin yaşanacağını gösteriyor. Seçimlerin ardından değerlendirmelerde bulunan siyasi analistler, bu gelişmenin ardından zaman zaman Lübnan'da Hizbullah'ı vuran İsrail'in bu politikasını daha da sertleştireceğini ve bölgedeki saldırıların sayısının artacağını öne sürdüler.

"BÜYÜK BİR SAVAŞ BAŞLAYACAK"

Geçtiğimiz Nisan ayında İsrail merkezli yayım yapan Al Masdar haber sitesine konuşan İsrailGenelkurmay Başkanı Gadi Eizenkot, "2018 yılında Lübnan Hizbullah'ı ile büyük bir savaş başlayacak. Bu savaş son üç yıl içerisindeki çatışmalardan çok daha farklı olacak. Kuvvetle muhtemel bu savaşı da ben yöneteceğim" demişti.

Anahtar Kelimeler:
LübnanİsrailHİZBULLAH
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