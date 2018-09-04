banner292
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 34°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
93351
ALTIN
256.908
DOLAR
6.6954
STERLİN
8.5712
EURO
7.7369
Alayköy cinayetinde karar
Son Dakika
ALAYKÖY CİNAYETİNDE KARAR
Hiç Şaşırmadık...!
Son Dakika
Yeni Sözleşmelerde Kur Sabit Değil!
Son Dakika
Yeni Sözleşmelerde Kur Sabit Değil!
Kayıp kişi bulundu
KAYIP ŞAHIS BULUNDU
banner282
Flaş Haber
Hiç Şaşırmadık...!
Kapat

Orta Afrika Ülkesi Gabon\'da Petrol Rezervi Keşfedildi

Dakar, 4 Eylül 18 : Orta Afrika ülkesi Gabon\'da büyük bir petrol rezervinin keşfedildiği bildirildi.

Orta Afrika Ülkesi Gabon\'da Petrol Rezervi Keşfedildi

Dakar, 4 Eylül 18 : Orta Afrika ülkesi Gabon\'da büyük bir petrol rezervinin keşfedildiği bildirildi.

04 Eylül 2018 Salı 08:55
Orta Afrika Ülkesi Gabon\'da Petrol Rezervi Keşfedildi
Dakar, 4 Eylül 18 : Orta Afrika ülkesi Gabon\'da büyük bir petrol rezervinin keşfedildiği bildirildi.
Yerel basındaki haberlere göre, Norveçli petrol şirketi Panoro Enerji, Gabon açıklarında yaptığı petrol arama çalışmalarında yeni bir rezerv ortaya çıkardı.
Ülkenin Dussafu Ruche Nord-Est petrol sahasında yapılan keşfin 2011\'den bu yana aynı sahadaki 9\'ncu başarılı keşif olduğu belirtiliyor.
(AA/ÖZ/ŞEB)
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Brezilya Yanan Müzenin Yeniden İnşası İçin Kaynak Arıyor
Brezilya Yanan Müzenin Yeniden İnşası İçin Kaynak Arıyor
Venezuela Enflasyona Karşı Altın Tahvilleri Satıyor
Venezuela Enflasyona Karşı Altın Tahvilleri Satıyor
İsrail Güçleri 27 Filistinliyi Gözaltına Aldı
İsrail Güçleri 27 Filistinliyi Gözaltına Aldı
Kuzey Kore'den Abd'ye
Kuzey Kore'den Abd'ye "güney İle Yakınlaşmayı Baltalama" Çağrısı
Avustralya Mülteci Konseyi'nden Nauru'daki Çocuklar Uyarısı
Avustralya Mülteci Konseyi'nden Nauru'daki Çocuklar Uyarısı
Meksika'da 2014'te Kaybolan Öğrenciler
Meksika'da 2014'te Kaybolan Öğrenciler
Meksika'da Pusuya Düşürülen 4 Polis Öldü
Meksika'da Pusuya Düşürülen 4 Polis Öldü
Arjantin'den Ekonomik Önlem Paketi
Arjantin'den Ekonomik Önlem Paketi
Afgan Taliban'ı Örgütü, Uzun Yıllardır Hasta Olan Hakkani Militan Şebekesi Kurucusu Celaluddin Hakkani'nin Öldüğünü Duyurdu
Afgan Taliban'ı Örgütü, Uzun Yıllardır Hasta Olan Hakkani Militan Şebekesi Kurucusu Celaluddin Hakkani'nin Öldüğünü Duyurdu
Güney Kore 136 Milyar Dolar Harcadı Ancak Doğum Oranı Savaş Döneminin Altına İndi
Güney Kore 136 Milyar Dolar Harcadı Ancak Doğum Oranı Savaş Döneminin Altına İndi

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim