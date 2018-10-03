Orta Afrika Cumhuriyeti'nde Hepatit E Salgını

Orta Afrika Cumhuriyeti'nde (OAC) baş gösteren Hepatit E salgını nedeniyle alarm durumuna geçildiği bildirildi.



OAC Sağlık Bakanı Pierre Somse, basına yaptığı açıklamada, kuzey bölgesindeki salgında şimdilik 30 vaka tespit edildiğini söyledi.



Söz konusu vakalardan birinin hayatını kaybettiğini belirten Somse, silahlı gruplar nedeniyle sağlık ekiplerinin bölgeye ulaşmakta güçlük çektiğini ifade etti.



Bakan Somse, salgınla mücadele için gerekli önlemleri en kısa sürede alacaklarını duyurdu.



Hepatit E virüsünün neden olduğu iltihabi karaciğer sorunu olarak da bilinen hastalık, insana fekal-oral yolla (dışkının bulaştığı yiyecek, içecekler ve kirli ellerle) kirli sular, pişmemiş veya az pişmiş hayvansal ürünlerin yenilmesiyle geçiyor.



Kan nakli yoluyla nadiren de olsa bulaşma ihtimali bulunan virüse, taşıyıcılık yapan bir böceğin bulunmadığı belirtiliyor.



OAC'de 2012 yılının ortalarından bu yana Hristiyan Anti-Balaka militanları ile çoğunluğu Müslüman olan Seleka grupları arasında çatışmalar yaşanıyor.



