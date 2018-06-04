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Ormanlık Alana Çakılan Paraşütçünün Omzuna Kütük Saplandı!

Beyaz Rusya'da kendi imal ettiği yamaç paraşütü ile ormanlık alan üzerinde uçan adam yere çakılınca, devasa bir ağaç dalı omzuna saplandı. Talihsiz adamı görenler gözlerine inanamadı.

Ormanlık Alana Çakılan Paraşütçünün Omzuna Kütük Saplandı!

Beyaz Rusya'da kendi imal ettiği yamaç paraşütü ile ormanlık alan üzerinde uçan adam yere çakılınca, devasa bir ağaç dalı omzuna saplandı. Talihsiz adamı görenler gözlerine inanamadı.

04 Haziran 2018 Pazartesi 21:16
Ormanlık Alana Çakılan Paraşütçünün Omzuna Kütük Saplandı!

Ormanlık Alana Çakılan Paraşütçünün Omzuna Kütük Saplandı!

Beyaz Rusya'da kendi imal ettiği yamaç paraşütü ile ormanlık alan üzerinde uçan adam yere çakılınca, devasa bir ağaç dalı omzuna saplandı. Talihsiz adamı görenler gözlerine inanamadı.

Beyaz Rusya'nın Olshany şehrinde yaşayan Ivan Krasouski, ev yapımı bir yamaç paraşütü ile ormanın üzerinde uçarken yere çakıldı. Çarpmanın etkisiyle talihsiz adamın omzuna devasa bir kütük saplandı.

DOKTORLAR BİLE ŞAŞIRDI

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Kurtarma ekipleri 36 yaşındaki Krasouski, omzuna saplanan ağaç parçası ile hastaneye kaldırıldı. Krasouski'nin halini görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi. Doktorların bile böyle bir manzarayla ilk defa karşılaştıklarını söyledi öğrenildi.

HİSSETMEMİŞ BİLE

Düşüşünün oldukça yumuşak olduğunu söyleyen adam, "Her şeyin yolunda olduğunu düşündüm ve kalkıp gitmek istedim ancak o anda beni bir şey sarstı" diyerek o anları anlattı.

ACİLEN AMELİYATA ALINDI

Doktorlardan kütüğü hemen saplandığı yerden çıkarmalarını isteyen adama doktorlar, bunu yapmaları halinde kanamadan öleceğini söyledi ve 36 yaşındaki adam acilen ameliyata alındı. Krasouski'nin durumun iyi olduğu açıklandı.

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