Ormana Gömülen Bebek Hayata Tutundu

Tayland’ın Khon Kaen şehrinde 14 yerinden bıçaklanıp ormana terk edilen bebek köylüler tarafından bulundu. Kan donduran olay, ormanın yakınından geçen köylülerin, ağlama sesi duymasıyla ortaya çıktı.

Çalılıkların arasında ağlama sesini takip eden köylüler, bebeği canlı canlı toprağın altına gömüldüğünü fark etti. Yeni doğmuş bebeğin göbek kordonu düzgün bir biçimde kesilmemiş olmasından dolayı bebeğin, henüz yeni dünyaya geldiği ve annesi tarafından gömüldüğü tahmin ediliyor. Köylüler dehşet verici olay karşısında hemen polise haber verdi. Polis ise bebeği hastaneye teslim etti ve bebeğin annesini tespit etmek için araştırmalara başladı.





Hastane çalışanları bebeğe “toprağın oğlu” adını verdi. Khon Kaen hastanesi başhekimi Dr Charnchai Janworachaikul yaptığı açıklamada aldığı bıçak darbeleri ile normalde ölmesi gereken bebeğin üzerine örtülen toprağın kan akışını durdurmasıyla hayatta kaldığını söyledi. Hastane çalışanları toprak sayesinde hayatı kurtulan bebeğe “toprağın oğlu” adını verdi.

Ülkenin dört bir yanından tepki toplayan olay aydınlatılmaya çalışılıyor.





Son Güncelleme: 27.02.2016 09:31