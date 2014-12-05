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Orion'un bugün fırlatılacak!

NASA, 2021’de Mars’a gidecek ilk insanları taşıyacak Orion uzay aracını bugün fırlatacak

Orion'un bugün fırlatılacak!

NASA, 2021’de Mars’a gidecek ilk insanları taşıyacak Orion uzay aracını bugün fırlatacak

05 Aralık 2014 Cuma 10:22
Orion'un bugün fırlatılacak!
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ABD, Ay'dan sonra Mars'a da insanoğlunun ayak basması için tarihi adımı bugün atıyor. Yaklaşık 20 ay sürecek ve 4 astronotun da içinde bulunacağı Mars yolculuklarına temel olacak olan Orion uzay kapsülü ilk yolculuğunu bugün yapacak. Uçuşun dün yapılması bekleniyordu ancak hava koşulları, fırlatma sahasına giren bir gemi ve füzenin ateşleme sistemindeki arızadan ötürü fırlatma bugüne ertelendi.



4.5 SAAT UÇUP DÜŞECEK

Orion, bugüne kadar geliştirilen en büyük füze olan Delta IV Heavy ile uzaya fırlatıldıktan sonra uzayda, yaklaşık 6 bin kilometre irtifada, Dünya'nın çevresinde 4.5 saat yol kat ettikten sonra Meksika'nın Baja California Eyaleti açıklarında Büyük Okyanus'a düşecek. Orion saatte 32 bin kilometre hızla atmosfere yeniden girdikten sonra ve paraşütler yardımıyla suya yumuşak iniş yapacak.

İlk uçuşta birkaç test de gerçekleştirilecek. Amerikan Uzay Ajansı, öncelikle Ay misyonunda kullanılan Apollo kapsüllerinden daha büyük ve ağır olan Orion'u uzaya taşımak için tasarlanan Delta IV roketlerinin performansını görecek. İkinci olaraksa Orion'un füzeden zamanında ve sorunsuz ayrılıp ayrılmadığı test edilecek. Son olarak da Mars kapsülünün Dünya'ya sorunsuz geri dönüşünün nasıl olacağı sınanacak. İnsansız gerçekleştirilecek bu denemene Orion'un içine plastik bir ördek konulacak.

ORION UZAY KAPSÜLÜ
-ÇAPI: 5 metre

-YÜKSEKLİK: 3.3 metre

-KAPASİTESİ: 4 Astronot

-TAHMİNİ İLK YOLCULUK: 2021 

Son Güncelleme: 05.12.2014 10:24
Anahtar Kelimeler:
Orionun Bugün FırlatılacakKıbrıs Manşet
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