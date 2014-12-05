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Orion Fırlatıldı

Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), insanoğlunun gelecekte Mars'a yolculuk etmesinde önemli bir rol oynaması beklenen Orion uzay kapsülünü bugün deniyor.

Orion Fırlatıldı

Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), insanoğlunun gelecekte Mars'a yolculuk etmesinde önemli bir rol oynaması beklenen Orion uzay kapsülünü bugün deniyor.

05 Aralık 2014 Cuma 16:05
Orion Fırlatıldı
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Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), insanoğlunun gelecekte Mars'a yolculuk etmesinde önemli bir rol oynaması beklenen Orion uzay kapsülünü bugün deniyor.

Bir Delta roketinin üzerine yerleştirilen Orion, Florida'daki Cape Canaveral Uzay Üssü'nden fırlatıldı.

Yaklaşık 6 bin kilometre irtifada, Dünya'nın çevresini iki kez dolaşması beklenen uzay gemisinde yolculuk sırasında astronot bulunmayacak ve kritik öneme sahip teknolojiler denenecek.

Orinon'un daha sonra saatte 30 bin kilometre hızla atmosfere yeniden girmesi ve paraşütler yardımıyla Meksika'nın Baja California Yarımadası açıklarında Büyük Okyanusu'na iniş yapması öngörülüyor.

Koni şeklinde, 3,3 metre uzunluğunda ve 5 metre genişliğindeki uzay aracı, 1960'lar ve 70'lerde astronotları Ay'a götüren Apollo uzay gemilerine benziyor. Altı astronot kapasiteye sahip Orion, Apollo'nun 1972'deki yolculuğundan bu yana Uluslararası Uzay İstasyonu'nun ötesine geçen ilk uzay aracı olacak.

Uzay aracı, asıl yolculuğuna çok daha güçlü bir roketle 2020'de çıkacak.

NASA, Orion uzay kapsülünü dün deneyecekti. Ancak deneme, olumsuz hava koşulları nedeniyle ertelenmişti.

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Amerikan Ulusal Havacılık Ve Uzay Dairesi (NASA)Insanoğlunun Gelecekte Marsa Yolculuk Etmesinde önemli Bir Rol Oynaması Beklenen Orion Uzay Kapsülünü Bugün Deniyor.
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